Власти Косово отказались отзывать мэров-албанцев по требованию Белграда

Белград настаивал на отзыве новых мэров городов в северном Косово, однако власти частично признанной республики отклонили требования президента Сербии Александра Вучича, сообщил Bloomberg представитель правительства Перпарим Криезиу. Во всех четырех городах победу одержали кандидаты-албанцы, тогда как сербское население массово бойкотировало процедуру (явка не превысила 5%).

Власти Косово считают бойкот политизированной акцией, признают невысокую явку, но отзывать градоначальников не намерены. «Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные, кто имеет законное право занимать свои должности»,— сказал агентству господин Криезу.

Первые демонстрации с попытками не допустить новых мэров к зданиям администраций жители северных районов Косово, подавляющее большинство населения которых образуют этнические сербы, состоялись 25 мая. Массовые столкновения произошли 29 мая — демонстранты столкнулись с жестким противодействием полиции (пострадали 50 человек). К концу дня правительственные здания под контроль взяли международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR).

На фоне обострения ситуации президент Сербии Александр Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово. Также глава республики провел встречи с представителями США, Великобритании и стран Евросоюза. «Немедленный отзыв фальшивых мэров и отвод так называемых полицейских подразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии»,— указывал господин Вучич.

Детали конфликта — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Григорий Лейба