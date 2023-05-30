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Коммерсантъ FM
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Власти Косово отказались отзывать мэров-албанцев по требованию Белграда

Белград настаивал на отзыве новых мэров городов в северном Косово, однако власти частично признанной республики отклонили требования президента Сербии Александра Вучича, сообщил Bloomberg представитель правительства Перпарим Криезиу. Во всех четырех городах победу одержали кандидаты-албанцы, тогда как сербское население массово бойкотировало процедуру (явка не превысила 5%).

Власти Косово считают бойкот политизированной акцией, признают невысокую явку, но отзывать градоначальников не намерены. «Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные, кто имеет законное право занимать свои должности»,— сказал агентству господин Криезу.

Первые демонстрации с попытками не допустить новых мэров к зданиям администраций жители северных районов Косово, подавляющее большинство населения которых образуют этнические сербы, состоялись 25 мая. Массовые столкновения произошли 29 мая — демонстранты столкнулись с жестким противодействием полиции (пострадали 50 человек). К концу дня правительственные здания под контроль взяли международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR).

На фоне обострения ситуации президент Сербии Александр Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово. Также глава республики провел встречи с представителями США, Великобритании и стран Евросоюза. «Немедленный отзыв фальшивых мэров и отвод так называемых полицейских подразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии»,— указывал господин Вучич.

Детали конфликта — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Григорий Лейба

Фотогалерея

Столкновения в Косово

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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