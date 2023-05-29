Силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косово и Метохии

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, сообщает портал Kosovo online. Также блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.

Силы KFOR экипированы для разгона демонстраций, вместе с ними приехали полицейские. Перед муниципальными зданиями собралось несколько тысяч сербов, которые требуют отвода полиции, а также выступают против новоизбранных албанских мэров. В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ.

26 мая на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась ситуация. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Лаура Кеффер