Вучич ожидает тяжелую ситуацию в Косово из-за желания Курти «быть Зеленским»

Президент Сербии Александр Вучич ожидает обострения ситуации в Косово. По его мнению, столкновения могут произойти из-за желания премьера Курти «быть Владимиром Зеленским».

«Думаю, что предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии. То, чего мы до сих пор не видели, а все из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти... Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть»,— сказал господин Вучич в эфире TV Pink (перевод «РИА Новости»).

Сербия считает территорию Республики Косово своей. По конституции она является Автономным краем Косово и Метохия.

Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась в пятницу, 26 мая. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе в Косово.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Леонид Уварчев