Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте до 4 июля сценариста Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ранее сегодня, 30 мая, суд принял аналогичное решение в отношении режиссера постановки Евгении Беркович.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 4 мая 2023 года в отношении драматурга Светланы Петрийчук»,— говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Защита Светланы Петрийчук просила избрать иную меру пресечения. Сама сценарист говорила, что она обеспечивает родителей и сестру с ребенком. Защита Евгении Беркович также просила об освобождении из СИЗО, поскольку на иждивении у режиссера дети.

О возбуждении уголовного дела стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читки пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Лусине Баласян