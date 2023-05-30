Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте до 4 июля сценариста Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ранее сегодня, 30 мая, суд принял аналогичное решение в отношении режиссера постановки Евгении Беркович.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 4 мая 2023 года в отношении драматурга Светланы Петрийчук»,— говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Защита Светланы Петрийчук просила избрать иную меру пресечения. Сама сценарист говорила, что она обеспечивает родителей и сестру с ребенком. Защита Евгении Беркович также просила об освобождении из СИЗО, поскольку на иждивении у режиссера дети.

О возбуждении уголовного дела стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читки пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...