Режиссера Евгению Беркович доставили на допрос по делу об оправдании терроризма

В Москве расследуется уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 202.5 УК РФ), которое было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В постановке рассказывается о завербованных радикальными исламистами женщинах. В рамках расследования на допрос доставлены режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. У родных режиссера проведены обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Беркович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгения Беркович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что уголовное дело возбуждено против Евгении Беркович. В то же время «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает, что дело возбудили по факту преступления, а не против конкретных лиц, а госпожа Беркович находится в статусе свидетеля.

По данным медиапроекта, в рамках расследования Евгения Беркович и написавшая пьесу драматурга Светлана Петрийчук были задержаны в Москве и доставлены на допрос. Юрий Шехватов, муж Петрийчук, написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в экстремистской и запрещена), что супруга «находится на допросе у следователей в ЦАО». Видимо, речь идет о следственном управлении СКР по Центральному административному округу Москвы.

В Санкт-Петербурге по этому делу прошли обыски в квартире Елены Эфрос и Нины Катерли, матери и бабушки Евгении Беркович. У них изъяли компьютеры.

В Следственном комитете сообщения о возбуждении уголовного дела не комментировали.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году. В постановке речь идет о российских женщинах, которые были завербованы в сети радикальными исламистами для поездки в Сирию. Спектакль был поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, которая была написана на основе реальных приговоров и протоколов допросов. По сюжету героини бросают близких и работу, чтобы отправиться в места боевых действий к своим возлюбленным. В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

Женя Беркович — российский театральный режиссер, окончившая в 2013 году мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, участница «Седьмой студии». Ее работы ставились на сценах «Гоголь-центра», МТЮЗ, МХТ имени Чехова, Александринского театра.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург