Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сирия обвинила Израиль в атаке по окрестностям Дамаска

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии. Средства противовоздушной обороны отразили несколько ракет.

Атака произошла в 23:45 по местному времени (совпадает с московским). Нанесен только материальный урон, говорится в сообщении военного ведомства в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Последний раз ВВС Израиля наносили удары по Дамаску и окрестностям 4 апреля и 31 марта. В результате прошлых атак двое гражданских погибли, двое военных пострадали.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...