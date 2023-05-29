Сирия обвинила Израиль в атаке по окрестностям Дамаска

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии. Средства противовоздушной обороны отразили несколько ракет.

Атака произошла в 23:45 по местному времени (совпадает с московским). Нанесен только материальный урон, говорится в сообщении военного ведомства в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Последний раз ВВС Израиля наносили удары по Дамаску и окрестностям 4 апреля и 31 марта. В результате прошлых атак двое гражданских погибли, двое военных пострадали.

Леонид Уварчев