Губернатор Беглов заявил о готовности Петербурга к строительству высокоскоростной железной дороги в Москву

Санкт-Петербург полностью готов к началу строительства высокоскоростной магистрали до Москвы, предусмотренной генпланом города, заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио Россия».

«Наметили комплекс мер по подготовке строительства. Наш Университет путей сообщения (разрабатывает проект ВСМ — «Ъ-СПб») — признанный лидер по инновационным разработкам в сфере железных дорог»,— отметил господин Беглов.

Проект ВСМ предполагает достижение времени сообщения между Петербургом и Москвой в 2 часа 15 минут. Трасса будет строиться в том числе за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджетных средств, а основная ее протяженность на участке участок Крюково — Обухово должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн рублей. Первоначально концессионером трассы должна была стать Siemens, но после начала СВО компания вышла из проекта. В настоящий момент в качестве концессионера проекта рассматривается «Синара».

Подробнее — в материале «Есть такая концессия — родину ускорять».

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