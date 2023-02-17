Екатеринбургская «Синара» может стать концессионером высокоскоростной трассы Москва — Санкт-Петербурга

Группа компаний «Синара» из Екатеринбурга может стать концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург вместо «Уральских локомотивов» (бывшее СП Siemens с «Синарой»). Соответствующее обращение к правительству РФ группа подала еще летом 2022 года.

Сейчас РЖД вместе с «Синарой» прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессии, «отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств между всеми ключевыми участниками процесса», как говорится в документах, попавших в распоряжении «Ъ». Уже согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали, сообщается в документе.

Проект ВСМ предполагает достижение времени сообщения между Петербургом и Москвой в 2 часа 15 минут. Трасса будет строиться в том числе за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджетных средств, а основная ее протяженность на участке участок Крюково — Обухово должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн рублей.

Подробнее — в материале «Есть такая концессия — родину ускорять».

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