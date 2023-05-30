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Коммерсантъ FM
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ЮАР предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, но не от ордера, выданного МУС

Южно-Африканская Республика (ЮАР) предоставила дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Соответствующий документ подписал министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Однако иммунитет не распространяется на ордера, выданные международными трибуналами.

Согласно документу, опубликованному в парламентской газете, дипломатический иммунитет распространяется на всех участников встречи глав МИДов стран БРИКС, которая состоится с 1 по 2 июня в Кейптауне, а также саммита глав государств блока, запланированного на 22–24 августа в Йоханнесбурге.

В департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР уточнили, что предоставление иммунитета — стандартная практика. «Предоставление иммунитетов — стандартная процедура, которую мы (и все страны) проводим во время международных конференций и саммитов. Иммунитет действует для конференции, а не для конкретных лиц»,— отметил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела. При этом он подчеркнул, что дипломатический иммунитет не отменяет «никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом в отношении любого участника конференции».

30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР рассматривают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно.

Обсуждение формата саммита началось после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по делу о «незаконном вывозе детей». Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году.

О том, как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина,— в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Милена Костерева

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