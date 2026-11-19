В Севастополе снова ввели ограничения по продаже топлива
На автозаправках Севастополя вновь будут ограничивать продажу топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, такое решение приняли из-за возросшего ажиотажа со стороны автолюбителей. «К сожалению, некоторые продолжают скупать топливо по несколько сотен литров за раз — это создает очереди на заправках и дестабилизирует обстановку в целом. Поэтому на АЗС “Атан” и ТЭС теперь действует лимит: разовая заправка одного автомобиля — полный бак + 20 л в канистры»,— отметил губернатор. На какой срок вводятся новые ограничения, он не уточнил.
Впервые отпуск топлива в Севастополе и в Крыму лимитировали в мае. В бак было разрешено заправлять не более 30 л за один раз. При заправке в канистры был установлен лимит — до 20 л. Помимо этого, власти города ввели систему QR-кодов, которые разыгрывались только в мессенджере Max. Ограничения были полностью сняты месяц назад.