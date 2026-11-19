Си выдвинул четыре принципа взаимодействия Китая, России и США
Китай, Россия и США должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, отказаться от конфронтационного мышления, уважать интересы друг друга, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела.
Ядерное оружие должно быть запрещено и уничтожено. Ядерное оружие — это дамоклов меч над головой человечества. Китаю, России и США следует отстаивать послевоенный международный порядок, цели и принципа устава ООН.
Китай, Россия и США должны обеспечить безопасность и стабильность мирового энергетического рынка. Странам нужно укреплять торгово-экономическое сотрудничество и объединять преимущества каждой из стран: богатые природные ресурсы, производственные мощности и крупный потребительский рынок.
КНР, РФ и США нужно создать механизмы для кризисной коммуникации и предотвращения кризисов. Трем державам следует побуждать стороны конфликтов садиться за стол переговоров, вести диалог и решать споры дипломатическими средствами.