В АТЭС призвали бороться с утечками цифровых данных и интернет-мошенничеством
Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли заявление по новым технологиям. Они призвали принять меры для борьбы с рисками утечки цифровых данных, интернет-мошенничеством и использованием ИИ в противоправных целях.
Лидеры АТЭС договорились продолжить сотрудничество в области трансграничного обмена данными, защиты конфиденциальности и укрепления доверия потребителей и бизнеса к цифровым транзакциям. Помимо этого, в АТЭС отметили важность уважения прав интеллектуальной собственности, приводит ТАСС выдержку из документа.
По итогам саммита принят пакет из четырех документов. В их числе — декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года, рамочная основа сотрудничества АТЭС в сфере цифровизации торговли (2027–2030 годы), а также план действий АТЭС по взаимосвязанности. В объединении также выступили за укрепление безопасности поставок энергоресурсов и развитие энергоинфраструктуры.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Сегодня на полях мероприятия впервые провели трехсторонние переговоры президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.