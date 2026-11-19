По итогам саммита принят пакет из четырех документов. В их числе — декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года, рамочная основа сотрудничества АТЭС в сфере цифровизации торговли (2027–2030 годы), а также план действий АТЭС по взаимосвязанности. В объединении также выступили за укрепление безопасности поставок энергоресурсов и развитие энергоинфраструктуры.