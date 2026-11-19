Пассажиров автобусных рейсов из Крыма переправят на материковую часть России паромной переправой из Керчи после того, как в Керченском проливе закончится шторм. Об этом “Ъ” сообщили в министерстве транспорта Крыма. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о том, что пассажирская переправа через Керченский пролив работает по фактической погоде из-за сезона штормов.