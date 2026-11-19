Переправу между Крымом и материком закрыли из-за шторма
Пассажиров автобусных рейсов из Крыма переправят на материковую часть России паромной переправой из Керчи после того, как в Керченском проливе закончится шторм. Об этом “Ъ” сообщили в министерстве транспорта Крыма. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о том, что пассажирская переправа через Керченский пролив работает по фактической погоде из-за сезона штормов.
В регионе на 19–20 ноября, по данным синоптиков, объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и усиления ветра, порывы которого могут достигать 28 м/с, высота волн — 2–3 м. «Паромная переправа будет открыта после того, как наладится погода. Тогда пассажиров автобусов переправят на пароме»,— отметили в министерстве.
18 ноября в минтрансе Крыма объявили о возобновлении автобусного сообщения между полуостровом и некоторыми регионами России и Белоруссии. В ночь на 19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о третьей за неделю атаке вооруженных сил Украины на Крымский мост. На транспортном переходе вновь временно ограничили движение. Из-за этого три поезда «Таврия» задерживаются в пути следования по направлению в Крым.