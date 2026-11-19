Впервые более чем за два года Segezha показала положительную динамику по OIBDA (операционная прибыль.—"Ъ"). Показатель увеличился в 4,3 раза — до 2,28 млрд руб. в третьем квартале. Рентабельность по OIBDA выросла с 2,2% до 9,8%. Выручка компании за отчетный период осталась почти без изменений и составила 23,42 млрд руб.