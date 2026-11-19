Segezha сократила чистый убыток по МСФО почти на треть в третьем квартале
Чистый убыток Segezha по МСФО составил 7,06 млрд рублей в третьем квартале
Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО составил 7,06 млрд руб. в третьем квартале 2026 года. Это на 32% меньше аналогичного показателя годом ранее, указано в отчетности.
Впервые более чем за два года Segezha показала положительную динамику по OIBDA (операционная прибыль.—"Ъ"). Показатель увеличился в 4,3 раза — до 2,28 млрд руб. в третьем квартале. Рентабельность по OIBDA выросла с 2,2% до 9,8%. Выручка компании за отчетный период осталась почти без изменений и составила 23,42 млрд руб.
Чистый долг Segezha увеличился на 6,5% ко второму кварталу — до 82,06 млрд руб. «Третий квартал подтверждает, что мы выстраиваем более устойчивую операционную модель... Мы последовательно повышаем операционную эффективность, работаем над снижением затрат и улучшением маржинальности продаж»,— прокомментировал президент группы Евгений Онацкий.
Спрос на продукцию лесопереработки смещается в страны СНГ, на Ближний Восток, в Северную Африку и Латинскую Америку, следует из отчетности. «Глобальная перестройка отрасли "расчищает" рынок для сильных игроков»,— полагают в компании.
Холдинг Segezha Group объединяет лесопромышленные активы АФК «Система». Это крупнейший в России производитель бумаги для многослойных мешков, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.