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Коммерсантъ FM
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Цыплят по Остину считают

Глава Пентагона на встрече в формате «Рамштайн» рассказал о главной краткосрочной цели союзников Украины

Контактная группа по обороне Украины, возглавляемая США и собравшаяся в 12-й раз, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, сосредоточилась на вопросе о том, как укрепить противовоздушную оборону страны. Участники онлайн-встречи не преминули обсудить и поставки истребителей F-16, однако, судя по заявлениям американского министра обороны, Вашингтон рассматривает это как долгосрочный проект. Впрочем, за «коалицию истребителей» союзники взялись всерьез — в ближайшие недели, сообщил господин Остин, США и партнеры начнут обучение украинских пилотов. Кроме того, по его словам, решение расширить в будущем военную помощь Украине за счет F-16 стало «мощным сигналом о единстве» Запада. В Москве тем не менее в таком единстве увидели «поддержку терроризма».

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США вместе с союзниками уже оказали Украине непосредственно военной помощи на $65 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США вместе с союзниками уже оказали Украине непосредственно военной помощи на $65 млрд

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США вместе с союзниками уже оказали Украине непосредственно военной помощи на $65 млрд

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

На 12-ю встречу в формате «Рамштайн» контактная группа по обороне Украины собралась 25 мая после двух громких событий, сопровождавших российско-украинский конфликт. Во-первых, на саммите G7 было получено согласие президента США Джо Байдена дать зеленый свет созданию «коалиции истребителей» (cм. “Ъ” от 22 мая), основу которой составят американские F-16. Во-вторых, за несколько дней до «Рамштайна» в Белгородскую область РФ со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, использовавшая, как показывают фотоснимки и подтверждают сами диверсанты, американскую военную технику. А она, как известно, поставляется с условием не использовать ее на международно признанной территории России (cм. “Ъ” от 25 мая).

Однако, открывая заседание контактной группы, Ллойд Остин упомянул о самолетах лишь в середине речи, давая понять, что сейчас в Вашингтоне считают важным сперва решать краткосрочные задачи, к которым создание «коалиции истребителей» не относится. А про диверсию в Белгородской области и как она может сказаться на параметрах военной поддержки Украины, и вовсе решил ничего не говорить.

Открывая заседание, глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками уже оказали Украине непосредственно военной помощи на $65 млрд и не планируют снижать темпы. Это заявление Ллойда Остина, кстати, совпало с оценкой главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который в тот же день во время Совета министров обороны ОДКБ заявил, что «военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд» и это говорит о том, что «Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием».

И если в цифрах российский и американский министры совпали, то в целях подобной поддержки их мнения разошлись. По словам Ллойда Остина, все это делается лишь для того, чтобы «Украина сохранила свой суверенитет», а потому ее союзники останутся «непоколебимы столько, сколько потребуется».

Ключевая задача сейчас — укрепление защищенности украинского неба, подчеркнул глава Пентагона.

Правда, по его мнению, очевидно, что «Россия не смогла доминировать в украинском воздушном пространстве», а ЗРК Patriot вместе с системами ПВО Iris-T и NASAMS «спасают жизни». Однако, несмотря на то что украинцы, по словам шефа Пентагона, «сбивают российские ракеты с точностью и мастерством», необходимо укрепить их возможности и сосредоточиться на предоставлении Киеву дополнительных наземных систем ПВО и соответствующих боеприпасов.

Улучшат боеспособность ВСУ и истребители западного производства, однако в данном случае лишь в «долгосрочной перспективе», подчеркнул господин Остин.

«Это дополнит наши краткосрочные и среднесрочные договоренности. Эти новые совместные усилия — мощный сигнал о нашем единстве и нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины»,— заявил глава Пентагона, добавив, что обучение украинских пилотов управлению F-16 начнется в ближайшие недели.

Это, правда, несколько контрастировало с прежними заявлениями представителей Запада — например, со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на днях отмечал, что подготовка летчиков уже началась в ряде стран ЕС (cм. “Ъ” от 24 мая). Однако, судя по сказанному господином Остином, большого значения такие детали не имеют, поскольку проект оснащения украинской армии западными истребителями — долгосрочный и пока больше играет символическую роль. О том, что принципиальное согласие партнеров передать Киеву самолеты — «послание Москве», ранее говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Тем не менее пресс-конференцию по итогам «Рамштайн-12» Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли начали не с самолетов. Рассказав о готовности союзников нарастить военную помощь Украине, «обучении тысяч украинских солдат» и необходимости удовлетворить краткосрочные потребности ВСУ для укрепления ПВО страны, господин Остин лишь ближе к середине перешел к теме истребителей и сообщил, что 25 мая партнеры обсудили «планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16». Отдельно глава Пентагона поблагодарил Данию и Нидерланды, которые согласились возглавить коалицию по тренировке летчиков. Во время заседания группы выяснилось, что к ним в этом вопросе изъявили желание присоединиться Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. «Мы ожидаем, что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало обучения пилотов — важный пример долгосрочной приверженности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура»,— сказал господин Остин.

Возможно, на этом министр обороны США предпочел бы и прекратить публичное обсуждение темы F-16. Однако последовавшие от журналистов вопросы в подавляющем большинстве касались именно истребителей, из-за чего Ллойду Остину приходилось из раза в раз повторяться, поскольку говорить больше, чем он уже сказал, ему явно не хотелось. В конце концов на помощь пришел Марк Милли, который на укоризненный вопрос журналистов, почему же Вашингтон раньше не решился на расширение ассортимента поставок за счет F-16, если это предприятие столь «долгосрочное», пояснил: «F-16 — это не какое-то волшебное оружие».

По словам генерала Милли, главная задача союзников Украины — обеспечить контроль ВСУ над воздушным пространством страны, а передача нескольких десятков истребителей этой цели не поможет, поскольку российская боевая авиация количественно превосходит эти показатели.

«Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство — делать это с земли, предоставляя эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный и дешевый способ помешать России получить преимущество в воздухе, и именно это мы и делали. Что же касается F-16: самолет стоит миллиард долларов, его содержание — еще миллиард долларов. То есть один самолет стоит $2 млрд. У России тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно очень существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений»,— пояснил генерал Милли, добавив, что в неопределенном будущем F-16, безусловно, укрепят ВВС Украины, но на это уйдет немало времени.

Пришел на помощь Марк Милли и тогда, когда из зала прозвучал вопрос об атаке диверсантов на Белгородскую область. Военачальник отметил, что не может «точно сказать в данный момент, использовалось ли американское оружие» во время диверсии, однако заверил: «Мы просили украинцев не использовать поставляемое вооружение в атаках против территории России, потому что мы этого не хотим. Мы лишь помогаем Украине, поддерживаем ее поставками вооружений, но это война между Украиной и Россией, а не между Россией и США»,— сказал генерал.

Отвечая на вопросы журналистов, Марк Милли дал свой прогноз относительно развития ситуации на театре военных действий.

Марк Милли считает, что в краткосрочной перспективе Украина вряд ли сможет вернуть все свои территории в границах 1991 года военным путем.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая называл украинское руководство «террористическим режимом» и пришел к выводу, что США и другие страны Запада занимаются поддержкой терроризма. «Поддерживая киевский режим, и де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы»,— заключил господин Песков.

Алексей Забродин

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