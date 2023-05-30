ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 217 раз за последние сутки, один мирный житель погиб, шестеро пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал традиционную сводку ударов ВСУ по региону за 29 мая. По его данным, за прошедшие сутки регион обстреляли 217 раз, в том числе Шебекинский городской округ атаковали 155 раз, Грайворонский — 39 раз. Также были зафиксированы четыре атаки беспилотников.

В Шебекинском округе, в частности, шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска на границе с Украиной. Никто не пострадал, разрушений нет. По самому городу Шебекино выпущено 48 снарядов — 39 артиллерийских и девять минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия. На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного «коммерческого объекта».

42 артиллерийских снаряда выпущены по селу Новая Таволжанка. Шебекинского округа. Пострадавших не было, в результате обстрела повреждения получили девять частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи. По селу Архангельское было выпущено четыре минометных снаряда, пострадавших и разрушений нет. Село Графовка обстреляли из артиллерии шесть раз.

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В результате обстрела в Графовке оборвана линия электропередачи, повреждено частное домовладение, десять хозпостроек и четыре автомобиля. Из артиллерии по селу Безлюдовка было выпущено восемь, пострадавших и разрушений нет. Село Муром обстреляли из миномета 39 раз, повреждено восемь домовладений, пострадавших нет. По хутору Балки из миномета выпустили два снаряда, пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском круге по селу Козинка ВСУ выпустили 12 минометных снарядов, по одноименному пункту пропуска на границе с Украиной — семь. Пострадавших нет, «предварительно выявлены» разрушения 16 домовладений, также загорелось здание неэксплуатируемого сельскохозяйственного предприятия. Из миномета было обстреляно и село Мокрая Орловка. Шесть снарядов упали в полях, семь — на территории сельхозпредприятия. Одно из зданий загорелось, никто не пострадал. Также из миномета обстреляли села Рождественка и Сподарюшино (пять и два прилета соответственно)

В районе поселка Чапаевский Грайворонского округа был сбит «беспилотник противника»

Еще две атаки с беспилотников произошли за последние сутки в Новооскольском городском округе, не граничащем с Украиной. Дрон со взрывным устройством обнаружили на территории сельхозпредприятия в поселке Полевой. Беспилотник не сдетонировал при приземлении и был ликвидирован прибывшими на место инцидента взрывотехниками. Третий дрон сбили в районе хутора Попасный, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Четвертая атака «дрона-камикадзе» была зафиксирована в Краснояружском районе рядом с селом Староселье, но «последствий нет».

В Белгородском районе все 20 прилетов за последние сутки пришлись на село Журавлевка у границы. «По нему снова били артиллерией»,— сообщил губернатор. Однако пострадавших и разрушений нет (глава региона традиционно сообщает только о пострадавших мирных жителях и разрушенных гражданских объектах, не комментируя инциденты с военнослужащими).

Дважды обстреляли Волоконовский район: по одному минометному снаряду было выпущено по хутору Старый и селу Тишанка. В Борисовском районе был зафиксирован один минометный обстрел «рядом» с селом Богун-Городок. Пострадавших и разрушений в этих двух муниципалитетах также нет.

Грайвороненые стволы Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции (КТО). В Кремле назвали диверсионную операцию попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута». Читать далее

Сергей Калашников

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