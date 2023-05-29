Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

10:26. Жителям белгородского Шебекина приходят уведомления об обстреле от РСЧС.

10:12. РСЧС отправляет уведомления об обстреле с. Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге Белгородской области.

09:34. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24» назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова.

09:16. 300 школьников из Шебекинского округа Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:02 После обстрела в Брянской области возник лесной пожар на площади 80 га. Об этом сообщил «РИА Новости» глава администрации района Александр Исаев.