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обновлено 10:27

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:26. Жителям белгородского Шебекина приходят уведомления об обстреле от РСЧС.

10:12. РСЧС отправляет уведомления об обстреле с. Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге Белгородской области.

09:34. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24» назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова.

09:16. 300 школьников из Шебекинского округа Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:02 После обстрела в Брянской области возник лесной пожар на площади 80 га. Об этом сообщил «РИА Новости» глава администрации района Александр Исаев.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 мая

Беспилотник атаковал административное здание в поселке Октябрьский Белгородского района. В нем выбиты окна, посечены фасад и кровля. Пострадавших среди гражданских нет, сообщил губернатор Белгородской…

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