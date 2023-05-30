Евгений Пригожин раскритиковал подготовку теробороны в Белгородской области

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с резкой критикой качества организации обучения бойцов территориальной обороны в Белгородской области. Об этом господин Пригожин заявил в комментарии для российского издания «Live24», опубликованном пресс-службой бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Один из моих сотрудников из Белгородской области — Герой России, занимающий руководящую должность в ЧВК "Вагнер". Он посетил занятия территориальной обороны в регионе и увидел, что там нет никакой дисциплины, обучение проводится три часа в день, и столько дней, сколько кто пришел. Кроме отсутствия дисциплины он увидел, что люди сидят на скамеечках, попивают чай и разные там другие напитки,— заявил господин Пригожин. — В Белгородской области людей никто нормально не обучает, организации нет никакой. Чья это вина — местных властей, губернатора или федеральной власти, это уже совсем другая история. А что касается данных о бойцах ЧВК "Вагнер", которые помогают в обучении, могу вам сказать, что бойцы из ЧВК уходят либо по ранению, либо когда их оттуда убирают, включая в черный список. Поэтому не думайте, что по улицам у вас ходят хорошие бойцы из ЧВК. Они либо дома на реабилитации, либо они нам не очень нужны».

Господин Пригожин напомнил, что еще год назад «поднимал этот вопрос и предлагал организационную помощь Белгородской области».

«Белгородская область это наш тыл. Дорога противника в центр России»,— сказал бизнесмен

«Естественно, я предлагал это на безвозмездной основе. Мне было сказано, что у них все в порядке, у них есть Минобороны, МВД, ФСБ — все, кто необходимы. И они способны защитить свою территорию. Все, что им нужно — финансирование из Москвы. Насколько я понимаю, финансирование они получили. И как обычно — денюжки тю-тю. И поэтому враг бегает по Белгородской области куда хочет. Я считаю, что такая же вина местных властей в том, что это происходит, как и Минобороны»,— добавил глава ЧВК «Вагнер».

Грайвороненые стволы Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции (КТО). В Кремле назвали диверсионную операцию попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута». Читать далее

Сергей Калашников

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