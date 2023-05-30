«Вдруг появилось воровство»»

В Воронеже прошел предпринимательский форум имени Столля. В этом году его новыми темами стали развитие туризма и создание туристического бренда Черноземья. Участники дискуссий почти не поднимали острых вопросов. В ходе открытого диалога с губернатором местные предприниматели чаще стремились не рассказать о проблемах бизнеса, а прорекламировать себя, отметил корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев (слева) пообещал бизнесу вновь заняться брендингом Воронежской области

Фото: Евгений Срибный Александр Гусев (слева) пообещал бизнесу вновь заняться брендингом Воронежской области

Фото: Евгений Срибный

Приуроченный ко Дню предпринимателя восьмой ежегодный форум имени известного местного промышленника и новатора Вильгельма Столля прошел в Воронеже 25–26 мая. В его рамках состоялись 42 секции, на которых выступило около 80 спикеров. Программа форума была разбита на несколько блоков: лекции федеральных бизнесменов, обсуждения инструментов ведения бизнеса, туризма, взаимодействия с властями.

В этот раз на форуме обсуждалась в том числе деятельность в условиях специальной военной операции и экономических санкций. Белгородский фермер Владислав Лыков (на выходных он также стал лучшим молодым бизнесменом на местном конкурсе «Предприниматель года») рассказал, что ему как производителю мясных деликатесов уход зарубежных компаний только помог увеличить долю на рынке. Однако продукция у него получается «со вкусом пороха»: предприятие расположено в постоянно обстреливаемом со стороны Украины райцентре Шебекино.

На 11% увеличила свою долю российская структура американской компании Kellogg, у которой есть воронежский завод печенья. Этому способствовал уход другого крупного игрока Nestle, который, по словам гендиректора «Келлогг Рус» Светланы Коноваловой, решил убрать из России все международные бренды готовых завтраков: «Когда компании решили уходить из России, у нас поперло, появились новые возможности». Такому успеху предшествовала непростая ситуация после начала спецоперации: в феврале 2022 году российская структура выплатила материнской компании дивиденды и «осталась без денег на счетах», а вдобавок к этому остановился импорт. «Келлогг Рус» столкнулся с отказом 34 поставщиков и поменял 115 компонентов в рецептах. При этом отсутствие контроля со стороны владельца привело к увеличению креатива в оформлении продукции.

Отсутствие контроля повлияло и на бывший воронежский завод немецкой Siemens, который теперь как «Воронежский трансформатор» входит в «Интер РАО», рассказал его гендиректор Игорь Иванов. По его словам, конкуренты начали воровать технологии, потому что «мы теперь не Siemens, и судиться за технологии невозможно». Также впервые за 12 лет на заводе были выявлены случаи воровства: «Раньше все медные компоненты просто лежали в цеху, чем я всегда гордился. И вдруг появилось воровство». Ситуация повлияла и на спрос на «технарей», которых компании интенсивно скупают на зарплату вдвое больше, чем она была ранее. «У нас тоже был разговор о повышении, но мы поняли, что тогда не сможем продать по такой цене продукцию. Популизм заканчивается грандиозным кризисом — игроки закончили год с убытком». «Многие компоненты было невыгодно производить в России, и сейчас пожинаем плоды. Один из проводов производит единственный завод в Москве, а регуляторы под напряжением — вообще никто в стране, мы покупаем в Китае»,— рассказал еще об одной проблеме господин Иванов.

Чиновники в ходе форума уверяли предпринимателей, что не нужно бояться профилактических визитов представителей контрольно-надзорных органов. Бизнес отметил плюсы профилактики вместо регулярных проверок, которые могут обернуться штрафами, но, как заявил гендиректор воронежского Домостроительного комбината Андрей Соболев, эта работа пока «в зачаточном состоянии». «Если задача в профилактике и ненаказании рублем, тогда зачем до контрольно-надзорных органов доводят планы по сбору штрафов?» — удивился он. По оценке господина Соболева, финансовая нагрузка на бизнес для соблюдения поднадзорных вещей серьезно увеличилась: например, на обучение технике безопасности — в 2,5 раза. При этом у большинства органов еще нет аналитических инструментов для упреждения сложных ситуаций.

Отдельным блоком обсуждения в этом году власти выделили туризм. В частности, речь шла о необходимости создания единого бренда Черноземья. «Когда мы говорим „Кавказ“, мы понимаем, о каких регионах идет речь. Нам нужно так же себя позиционировать»,— объяснил руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников. «Мы привыкли говорить, что мы Черноземье, но не знаем, какие мы. Есть территориальный признак, что у нас черная земля, но надо выработать какие-то другие позитивные смыслы, которые мы должны продвигать вовне»,— вторил его заместитель Александр Кукин. О важности этой работы говорило хотя бы то, что несколько московских спикеров упорно называли макрорегион «Чернозёмьем».

Директор по работе с органами власти Центрально-Черноземного банка Сбербанка Евгений Лесных со ссылкой на аналитику компании рассказал, что макрорегион формирует 4% всего туристического потока в России и 3% трат туристов, но при этом «не относится ни к одной макротерритории». Максимальный объем трат приходится на Воронежскую область. По данным «СберАналитики», в 2022 году туристы потратили в регионе 21,5 млрд руб., отметил Александр Кукин.

Оптимизм немного сбил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Шевчуков. Он начал с прогнозов сокращения населения и возложил за это ответственность на мужчин: «Чтобы население воспроизводилось, на территории должно быть больше половины семей, у которых трое и более детей. У нас нет и 20% таких. Если люди не рожают, они не хотят жить. Это вопрос прежде всего к мужчинам, потому что они заказывают второго и последующего детей. Отсутствие будущего прежде всего в головах у мужчин». «Туризм для людей. Наша молодежь должна перенять от нас опыт жизни на территории, где живут самые лучшие, красивые, смелые, непобедимые люди»,— объяснил он.

Туристический продукт требует упаковки, продолжил господин Шевчуков. «Воронеж себя брендирует очень хорошо, он есть на любом мероприятии, и он знает, зачем он там и с чем может выйти к туристу. С чем выходят Липецк, Белгород, Орел, Курск, мне непонятно. Зачем туда ехать? При слове “Курск” кроме Курской битвы мало что вспоминается. По Липецку вообще, кроме НЛМК, в голову ничего не идет. Мало кто может сказать, что Елец — это Липецкая область»,— отметил чиновник. Возразить ему никто не смог: изначально заявленные в качестве спикеров руководитель управления туризма Белгородской области Ия Подзолкова и тамбовский министр туризма Ирина Чемерчева так и не выступили.

Но и Воронежу есть над чем работать. По словам Сергея Шевчукова, сейчас только Москва научилась сегментировать туристов: «Кто едет и зачем в Воронеж? Потребитель не чувствует к себе целевого обращения». Кроме того, от столичного туриста, который транзитом едет на юг, регион в лучшем случае получает то, что «он на АЗС заправился и съел сосиску». Нет и продвижения на международном уровне.

«Почему-то индийская кухня к нам пришла, а воронежская до Индии пока не дошла»,— резюмировал чиновник.

О туризме говорил и губернатор Воронежской области Александр Гусев во время традиционного открытого диалога с предпринимателями: «Всем в Москве кажется, что это такая глубокая провинция, “красный пояс” и больше ничего. Конечно, нужно начинать себя позиционировать». Он напомнил, что у региона был «отрицательный негативный опыт» брендирования. «Бренд не прижился — и слава богу, что не прижился. Последние пять–шесть лет этой работой мы не занимались, но надо начинать. Тем более что туризм активно начинает развиваться»,— рассказал господин Гусев.

«Задайте вопрос супруге, потому что я уже в приготовленном виде все потребляю»,— отшутился губернатор на вопрос о любимых местных продуктах питания. В ответ на другой — о посещении мест без камер с гостями — он сказал, что просто бы погулял по Воронежу. Александр Гусев порадовался, что власти только недавно приступили к реконструкции Петровской набережной: «Мы бы просто все испортили. Тогда не было таких ресурсов и подходов, в том числе архитектурных. Мы бы просто все замостили, поставили лавочки и на этом успокоились бы». Из значимых туристических проектов глава региона упомянул Костенки.

В целом разговор с бизнесменами на форуме из года в год теряет в остроте тем — только однажды затронули помощь военным и безопасность региона. Зато предприниматели просили у губернатора помощи в получении подрядов и продвижении проектов, а также приглашали его в баню и барбершоп. «Эх, забыл представиться,— вздыхал потом владелец парикмахерской.— СМИ не подхватят!» «Ъ-Черноземье» имя бизнесмена знает.