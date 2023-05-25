На развитие воронежского завода Kellogg, который планирует выкупить «Черноголовка», могут направить 250 млн рублей

В развитие завода ООО «Келлогг Рус» в Воронеже (структура американской Kellogg) в ближайшие годы может быть вложено 250 млн руб. Об этом гендиректор юрлица Светлана Коновалова сообщила в ходе встречи с губернатором Александром Гусевым.

ООО «Келлогг Рус» — ключевая производственная площадка Kellogg в России, выпускающая печенье и готовые завтраки. В 2022 году предприятие произвело более 26 тыс. т кондитерских изделий, в 2023-м запланировано выпустить 27 тыс. т. На заводе работает более 500 человек.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Kellogg может продать воронежский завод печенья «Черноголовке».

О финансовых показателя «Келлогг Рус» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин