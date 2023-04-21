Творчеству напомнили о счетах

Впервые в Воронеже прошел форум креативных индустрий. Чиновники заявляли о важности мероприятия, но в дискуссиях почти не участвовали. Возможно, потому что непосредственно о развитии креативного — то есть с большой долей творчества — бизнеса на форуме почти не говорили, сосредоточившись на проблемах туризма, который «является одним из ключевых выгодоприобретателей креативных индустрий». Примеры успешного креатива на форуме старался найти корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Первый воронежский форум Creative power прошел 20 апреля на нескольких площадках в центре города. Мероприятие было организовано местными предпринимателями при поддержке технического университета (ВГТУ) и властей, чтобы «популяризировать креативное предпринимательство для развития бизнеса в инновационном и творческом секторе», а также способствовать продвижению бренда региона и его туристической привлекательности.

Согласно принятой в РФ концепции развития творческих индустрий до 2030 года, к креативной экономике власти относят деятельность, «значимая часть добавленной стоимости» в которой формируется за счет творчества и управления правами на интеллектуальную собственность. В их числе, например, кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама. Сферы кинопроизводства, IT и дизайна в основном были представлены в рамках форума в опорном вузе.

На основной дискуссионной площадке в кинотеатре «Спартак» говорили о другом. Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина вообще до начала мероприятия интересовалась у организаторов, что ей надо сделать, «а то шеф сказал прийти и открыть». «Глава города сделал важный акцент на том, что мы должны присутствовать в обязательном порядке на форуме, потому что он важный. О том, что креативная индустрия важна и нужна, даже нет смысла говорить, потому что в рамках направленной на импортозамещение политики любая новая идея бесконечно важна»,— в итоге рассказала она.

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников также назвал форум «очень важным». «Процессы уже идут, но как-то нет в практической плоскости диалога со всеми участниками»,— пояснил чиновник. Он заверил, что власть готова выслушивать представителей креативных индустрий, докладывать губернатору и вместе решать проблемы. Господин Корчевников также заявил, что нужно менять мировоззрение и стереотипы многих чиновников и общественников: «Тогда поймем, что такое креатив и что без него нельзя».

Основатель местного музея «Петровские корабли» Сергей Наумов отметил, что пока чиновники привыкли «не пущать» и требовать «бумажки» от креативных инвесторов. «Когда мы с Корчевниковым “пробивали” внешний вид музея, главный архитектор города сказала, что не положено: “Дом серого цвета, серого цвета все должно быть. Дизайн-регламент — самый важный документ, все остальное выбросите из головы”. Слава богу, этого человека уже нет на этом месте»,— под аплодисменты вспомнил господин Наумов.

Несколько дискуссий были посвящены туризму. Именно эта сфера является одним из ключевых выгодоприобретателей креативных индустрий, пояснили организаторы. На одной из них обсуждалось развитие креативных пространств и событийный туризм. Единственным иногородним гостем стал предприниматель Александр Старков, который рассказал о культурном центре «Чирковъ» в башкирском городке Бирск. В старинном особняке устроены кофейня, мастерские, галерея актуального искусства, танцевальная студия. Все эти бизнесы арендуют помещения, господин Старков признался, что не знает, насколько этот проект приносит прибыль.

Директор воронежского парка «Белый колодец» Сергей Слабунов назвал туристический бизнес «операционно сложным». «Сейчас в него заходит много энтузиастов, людей с горящими глазами и креативными идеями. Но оцифровывайте идеи в финмодели, считайте, как это должно работать. Иначе прекрасные креативные идеи помрут с голоду, не вынесут финансовой нагрузки либо будут работать как-то не так. Есть масса негативных моментов»,— призвал эксперт.

Основатель нескольких туристических премий Геннадий Шаталов обратил внимание на необходимость создания детских книг о регионе. Участники его поддержали, но отметили, что тут требуется поддержка властей. Чиновников к тому моменту в зале уже не было.

Отдельно говорили и о гастрономическом туризме. Участники форума признали, что этот «пациент скорее мертв». По словам спикеров, в регионе есть много производителей разнообразной продукции, но они не могут дать рестораторам нужного объема для массовой популяризации. Истории с воронежскими блюдами тоже единичны. Для развития направления планируется открыть музей гастрономии Черноземья.

Оживила обсуждение речь гендиректора местной сети баров «Культурно коротко» Никиты Татаринского, рассказавшего о большом объеме продаж серии настоек, посвященной воронежским писателям. «На самом деле от туристов часто звучит вопрос, что с собой увезти из алкоголя,— призналась директор туристско-информационного центра Воронежа Екатерина Шрамко.— А тема с писателями вообще классная, пусть молодежь хоть так узнает о них».

Непосредственно креативных индустрий касались три темы: о развитии умного города, минимизации затрат с использованием мобильных приложений и о моде. На последней дискуссии слушателям обещали рассказать о секретах модного бизнеса в Воронеже. Владелица и дизайнер бренда женской одежды больших размеров Ольга Чернухина честно призналась, что развивала проект на средства мужа и два года работала в минус: «Креативная индустрия редко ассоциируется с чем-то стабильным и чем-то прибыльным». «Не задавайте мне вопрос, как создать бизнес без денег — я не знаю ответа»,— отметила она. Сколько средств было инвестировано и где находится производство, госпожа Чернухина не сказала.

Основательница бренда одежды для детей с ограниченными возможностями Анна Гурская отметила, что на гранты даже социальный бизнес не запустить: «Это разовая история, гранты каждый год не получить». При этом, добавила она, «одежду с философией» на маркетплейсах не продать. А владелица бутиков Buonvicini Наталия Воронкова предостерегла начинающих дизайнеров от сотрудничества с бутиками: «Тут надо понять, сможете ли вы дать нам нужный объем. Если один раз не поставите нужное количество, в другой раз у вас не закажут».