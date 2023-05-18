«Воронежский трансформатор» сократил выручку и ушел в убытки

Завод ООО «Воронежский трансформатор» (принадлежит структуре «Интер РАО» — «РАО Интертех Б.В.») по итогам 2022 года ушел в убыток — он составил 138 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. В 2021 году чистая прибыль общества составляла 508,1 млн руб.

Выручка компании также сократилась на 52% — c 5,4 до 3,1 млрд руб. Дебиторская задолженность компании сократилась на 67%, до 480 млн руб.. кредиторская — увеличилась на 8%, до 1,7 млрд руб.

Завод работает на территории индустриального парка «Масловский». Ранее он принадлежал немецкой Siemens Energy. Siemens Energy 8 августа 2022 года в своем отчете за третий квартал сообщала, что начала процесс реструктуризации бизнеса в РФ: санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в РФ. Сообщалось, по итогам года Siemens Energy ожидала потери около €400 млн выручки от операций, связанных с Россией.

Мария Старикова

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