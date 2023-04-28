В Костенках накопали миллиарды

Победителем конкурса на создание концепции развития расположенного под Воронежем историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское» стал консорциум под лидерством московской компании «Даль». Он предложил сделать акцент на развитии палеолитического искусства на месте стоянок древнего человека, а строительство капитальных объектов, для которого надо изменить режим охраны, оценил в 2,3 млрд руб., рост туристического потока — в семь раз до 215 тыс. человек. Другие участники конкурса предлагали проекты за 2,8 млрд и 5,9 млрд руб. Чиновники заверили, что выбрали «подход и людей», а не конкретные проектные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для памятника истории под Воронежем подобрали проект современного туристического центра

Фото: Консорциум под лидерством компании «Даль» Для памятника истории под Воронежем подобрали проект современного туристического центра

Фото: Консорциум под лидерством компании «Даль»

Итоги всероссийского конкурса на создание концепции развития историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское» жюри подвело 27 апреля. В судейский состав вошли члены правительства Воронежской области, глава администрации Хохольского района Михаил Ельчанинов, директор археологического музея-заповедника «Костенки» Инга Шершень, представители туристического, музейного, археологического и архитектурного сообществ. Возглавлял жюри губернатор Александр Гусев, который предложил развивать эту территорию еще пару лет назад и который — «увы» — очно не смог присутствовать, возложив обязанности председателя на строительного вице-премьера Константина Кузнецова.

Конкурс стартовал прошлой осенью. Участникам предстояло проанализировать, как развивать 16 тыс. га, 2,6 тыс. из которых занимают памятники верхнего палеолита. На этой же территории находится музей-заповедник, а большая ее часть в 2016 году получила статус достопримечательного места «Костенско-Борщевский историко-культурный археологический комплекс». По условиям необходимо было сформировать «комплексный туристский продукт», монетизирующий историко-культурный и природный потенциал при соблюдении установленных ограничений по использованию территории, создать модель работы проекта, разработать инфраструктуру и предложить функционально-планировочную организацию территории и архитектурные решения. Призовой фонд составил 6 млн руб.: 1,5 млн победителю, 1 млн второму и 500 тыс. третьему местам.

В итоге поступило 35 заявок от 20 консорциумов и 15 индивидуальных участников. В конце года были определены три финалиста, в их числе оказались только консорциумы. Один из них образовали петербургское ООО «Оркестра дизайн» и московское ООО «Культура потребления». Под лидерством столичного ООО «Даль» объединились деловой клуб «Наследие и экономика» и «8 линий» из того же города, а также нижегородский Dreamlaser. Наибольшее число участников собрал консорциум воронежского ООО «Севен солар студио»: в него вошли воронежские опорный вуз и ООО «За природу», московские Фонд развития производственных систем и промышленного туризма и АО «Стратеджи партнерс групп», АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области», якутское ООО «АБ “База 14”» и липецкое ООО «Археологический парк “Аргамач”». Для финалистов провели уже «установочный семинар», после чего до 7 апреля они готовили заявки, которые и представили спустя 20 дней.

Консорциум «Даль» предложил идею развития палеолитического искусства, а символом сделать Венеру как «первый объект без определенной функции». Для этого в парке предусмотрели четыре смысловые зоны — декоративно-прикладную, скульптуру, архитектуру и аудиовизуальную. Из объектов запланированы визит-центр, четыре музея, парк развлечений, научно-исследовательский центр (НИЦ), детский лагерь, гостиница на минимум 120 номеров, термы, модульные дома, фестивальная площадка и маршруты продолжительностью до трех дней. Для большего развития предложено добиться включения «Костенок» в список ЮНЕСКО.

На презентации отмечалась важность соблюдения баланса между сохранением археологического статуса территории и ее развитием. Однако под строительство ключевых объектов необходимо изменить режим охраны «без нарушения общего предмета охраны». Для снижения нагрузки будет запрещен проезд по большей части территории: гости смогут оставлять автомобили на большой парковке и дальше передвигаться на шаттлах, для местных жителей ограничения нет.

Только строительство капитальных объектов до 2030 года консорциум оценил в 2,27 млрд руб. (из этой суммы 1,71 млрд руб.– на визит-центр, музеи и НИЦ, 178 млн руб.– на создание маршрутов). За пять лет косвенный мультипликативный эффект от их использования должен составить 348 млн руб. Выход на самоокупаемость проекта ожидается через четыре года, а прямые налоги — 47 млн руб. Авторы проекта ожидают, что за пять лет посещаемость парка вырастет в семь раз с 32 до 215 тыс. человек, а работать в нем будут 82 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация концепций развития историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское». Консорциум «Севен солар студио»

Презентация концепций развития историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское». Консорциум «Севен солар студио»



Консорциум «Севен солар студио» решил показать развитие этой территории в течение 45 тыс. лет. Для этого запланировал создание 1,8 км тропы поколений, где каждый шаг равен одному поколению, или 25 годам. Ключевым же объектом притяжения предложили сделать визит-центр — на «самой высокой точке ландшафта», соединенный фуникулером с музеем. Также концепт предусмотрел гостиницу, палеопарк, пешие и водные маршруты, школу авиации, фестивальную площадку. Зона капитального строительства в таком случае займет 38% территории, но на менее 0,19% придется скорректировать режим охраны. Этот проект оценили в 5,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация концепций развития историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское». Консорциум «Оркестра дизайн»

Презентация концепций развития историко-природного парка «Костенки — Борщево — Архангельское». Консорциум «Оркестра дизайн»



Консорциум «Оркестра дизайн» предложил «открыть таинственную землю» для посетителей и ученых. Для первых это будет исследование территории по 13 туристическим станциями, для вторых — современная научно-исследовательская площадка. Авторы запланировали модульные объекты, чтобы ради капитальной стройки не менять режим охраны. Возведение визит-центра, хостела и гостиницы на 50 мест, 135 км велопешеходных маршрутов протяженностью до восьми дней (из Воронежа в Россошь), прокат инвентаря, «панорамное кафе», питомник меловой сосны, фестивальная площадка на 15 га для 3 тыс. человек они оценили в 2,75 млрд руб.

В итоге жюри единодушно отдало первое место консорциуму «Даль». Вторым стал «Оркестра дизайн», третьим — «Севен солар студио». Константин Кузнецов отметил «очень высокий» уровень проектов, в которых «тонко и глубоко» продумали сценарии и экономику развития территории. Победитель выполнил задачу губернатора по придаче нового импульса: «Он заочно высоко оценил вашу работу». Руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков заявил, что жюри выбрало не проектные решения, а «подход и вектор, людей, с которыми хотим продолжить работу над проектом, чтобы не ошибиться на десятилетия вперед».

Михаил Ельчанинов предупредил, что масса коренных жителей «с настороженностью и недоверием» относятся ко всем манипуляциям. «Главное, чтобы не было ограничения их личной свободы»,— подчеркнул глава района.

Александр Прытков