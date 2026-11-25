Владельца криптообменника MoscaEx задержали по делу о похищении человека
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве Саида Сурхаева — владельца московского криптообменника MoscaEx. Его подозревают в похищении человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент, по данным РЕН ТВ, произошел в феврале. Господин Сурхаев и еще три человека пригласили мужчину в кальян-бар под предлогом деловой встречи. Затем у него отобрали телефон и отвезли в неизвестное место, где угрожали избиением.
Telegram-канал Mash пишет, что мужчину заподозрили в причастности к обману криптообменника на миллионы долларов. Официального подтверждения этой информации нет.