«Арабский мир возвращается»

После четырехлетнего перерыва, вызванного «объективными причинами», в Воронеже вчера стартовал двухдневный XIII промышленный форум. Его площадкой стал Центральный дом мебели (ЦДМ) в одном из заводских микрорайонов города, на что обратил внимание курирующий промышленность заместитель председателя облправительства Артем Верховцев. Он поручил руководителю регионального департамента промышленности и транспорта Александру Десятирикову собрать мнение участников об организации мероприятия, так как у властей не было задачи «освоить бюджет», а хотелось обсудить проблемы отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков Фото: Андрей Цветков

У входа в ЦДМ гостей встречали китайские электрокары и отечественные грузовые роботы, а также банные чаны, модульные дома и мобильный медкомплекс для военных. Согласно данным организаторов (главным стала областная торгово-промышленная палата), в форуме принимают участие более 4 тыс. участников из 15 регионов РФ. Открывая мероприятие, зампред облправительства Артем Верховцев напомнил, что последние четыре года форум откладывался «по объективным причинам».

«Сейчас время тоже непростое, но было принято решение, что форуму быть. Темы, которые рассматриваются на всех круглых столах, носят очень злободневный характер. Это вопросы кадров, инструментов господдержки для реализации инвестиционных проектов, и, конечно, красной линией через все проходит технологический суверенитет. Я покажусь чрезмерным оптимистом, здесь много производственников, но уверен, что обстоятельства, через которые проходит наша страна, носят позитивный характер. Сейчас действительно время возможностей. У нас уже очень много примеров, когда наши предприятия запускают новые виды продукции, занимают ниши, которые ранее традиционно были заняты иностранными компаниями. Я не говорю о том, что изоляция, закрытые границы и прерванные логистические цепочки — это хорошо. Но знания ваших коллективов, профессиональный опыт дают уверенность, что все эти вопросы будут решены»,— рассказал господин Верховцев.

«Да, мы сегодня поэкспериментировали с площадкой форума, жду от вас обратной связи, оценки формата»,— добавил он. Александр Десятириков пообещал собрать все возможные «весточки» о площадке.

Глава региональной ТПП Сергей Петровский напомнил, что за четыре года (с момента предыдущего форума) «сильно изменилась наша среда». В частности, в отношении отечественного промышленного сектора за границей ввели «беспрецедентные санкции», на что государство ответило «беспрецедентным числом мер поддержки», но разрыва связей со многими зарубежными партнерами избежать не удалось.

С ним не согласился самый статусный иностранный гость форума, советник по международным отношениям Федерации сельскохозяйственных палат Сирии Мазен Кайси. «Думаю, мы скоро вернемся, начинаются новые взаимоотношения России с арабским миром. Санкции — это плюс для РФ, а не минус: возможностей больше, производства будут крепче. Минус — для них. Этот Запад нам не нужен. Мы сами найдем все связи»,— пообещал господин Кайси на неплохом русском языке. «Я в шоке от уровня организации»,— похвалил он принимающую сторону.

Уже в рамках пленарного заседания Артем Верховцев констатировал, что по итогу 2022 года впервые за 14 лет фиксировался двухпроцентное падение показателей промышленного производства. «Основные наши переживания на тот момент заключались в том, чтобы это не стало началом тренда. Но по итогам первого квартала промышленность региона показала рост 2,6%. Это выше среднероссийских показателей. Поэтому, к счастью, нельзя говорить о глобальном влиянии санкций на отрасль. А причины падения, которые мы увидели по итогам 2022 года, лежат в объективной плоскости. Так, вклад в это снижение внесли предприятия, ориентированные на экспорт химической продукции. Один из крупных производителей минеральных удобрений в регионе сократил объемы производства. Зерновая сделка, очевидно, не работает в этом отношении»,— рассказал господин Верховцев.

Он заверил, что «за весь прошлый год ни от одного партнера из недружественных стран не слышал о желании покинуть РФ из-за политической позиции, все стараются держаться до последнего». «Мы видим, что механизм контроля за соблюдением санкций совершенствуется, а западные оппоненты находят возможности влиять на конкретные предприятия»,— констатировал зампред. Поэтому, по его словам, Воронежская область уже держит экономический курс в Азию и в страны арабского мира.

Генеральный директор старейшего предприятия региона «Воронежсинтезкаучука» (входит в «Сибур») Вячеслав Золототрубов рассказал, что после февраля прошлого года «крупнейшему экспортному предприятию» области «пришлось искать новые рынки сбыта и логистические пути». Был потерян и доступ к спецхимии. «Сегодня предприятие имеет более 50 тыс. единиц сложного оборудования, и раньше поставки импорта доходили до 70%, а теперь — 20%, и те из дружественных стран»,— сообщил топ-менеджер. Он пояснил, что спецхимию из Европы и США заменили поставщики из азиатско-тихоокеанского региона и собственные разработки. «Сегодня понимаем, что предприятие может функционировать спокойно по каждой единице оборудования,— резюмировал гендиректор.— Закрытая дверь открыла нам окно возможностей».

Андрей Цветков