Минтранс заявил о сохранении грузового сообщения по Крымскому мосту
Глава Минтранса Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока преждевременно. По его словам, грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом при этом сохранено, также налажены логистические схемы, передает «РИА Новости».
За прошлую неделю Крымский мост подвергся трем атакам со стороны Украины. 17 ноября Следственный комитет зафиксировал повреждения его конструкций. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал корреспонденту «Ъ», что пострадали основная балка одного из пролетов моста, а также одна из двух арочных конструкций. Автомобильное движение по мосту остановлено. Власти готовят план восстановления моста.