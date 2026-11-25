Глава Минтранса Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока преждевременно. По его словам, грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом при этом сохранено, также налажены логистические схемы, передает «РИА Новости».