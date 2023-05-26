Африканский сезон в МИДе

В рамках подготовки к саммиту Россия—Африка глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает принимать в Москве коллег из африканских стран. Через неделю после министра иностранных дел Уганды российскую столицу посетил глава МИД Сомали Абшир Омар Джама. В ходе переговоров Сергей Лавров заявил, что Москва готова удовлетворять потребности сомалийской армии в технике, необходимой для противостояния террористам. Обещание прозвучало как никогда вовремя: перед встречей министров стало известно о нападении боевиков группировки «Аш-Шабаб» на военную базу Африканского союза в Сомали. Обсудили министры и ситуацию на Украине, тем более что после переговоров с главой МИД Сомали Сергею Лаврову предстояла встреча с посланником Пекина, объезжающим стороны конфликта и европейские страны с мирной инициативой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках подготовки к июльскому саммиту Россия—Африка глава Сергей Лавров продолжает принимать в Москве коллег из стран региона — на сей раз из Сомали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В рамках подготовки к июльскому саммиту Россия—Африка глава Сергей Лавров продолжает принимать в Москве коллег из стран региона — на сей раз из Сомали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры в Москве со своим коллегой из Сомали Абширом Омаром Джамой. Визит важен в контексте подготовки саммита Россия—Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге. Российские дипломаты проводят активные консультации с коллегами. Так, только на прошлой неделе в Москве побывал глава МИД Уганды.

Двустороннее сотрудничество с Сомали минимально и в основном сводится к политическим контактам, программам по обучению сомалийских студентов в России и оказанию гуманитарной помощи. Но, как отметил Сергей Лавров, у российского бизнеса есть интерес к работе «с сомалийскими партнерами в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, а также других перспективных областях».

Министр также заявил, что Москва готова «удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами и экстремистами».

В первую очередь Сергей Лавров имел в виду действующую в Сомали террористическую группировку «Аш-Шабаб», связанную с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

Предложение России прозвучало как никогда вовремя. Буквально перед переговорами министров стало известно о нападении боевиков «Аш-Шабаб» на военную базу Переходной миссии Африканского союза в Сомали (ATMIS). Известно, что там в этот момент находился угандийский контингент. Reuters со ссылкой на заявление «Аш-Шабаб» сообщает о 137 погибших в результате атаки, однако официального подтверждения этой информации оперативно не появилось.

Группировка «Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. К 2010 году она контролировала значительную часть страны, включая столицу. В 2011 году террористы оставили Могадишо, однако у них хватает ресурсов до сих пор совершать вылазки в столице и в других районах. В феврале 2012 года «Аш-Шабаб» заявили о присоединении к «Аль-Каиде». Для помощи властями Сомали в борьбе с террористами в стране находится не только миссия Африканского союза, но и военные США. Американцы также поставляют оружие для сомалийской армии, как и Китай, Великобритания, Турция и ряд других стран. О российском экспорте вооружений в Сомали не сообщалось, однако там сохранилось еще советское оружие.

В ходе переговоров в Москве помимо тем, связанных с двусторонними отношениями и Африкой в целом, обсуждалась и ситуация на Украине.

«Подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса. Они коренятся в стремлении США и их союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, расширяя НАТО вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах»,— заявил Сергей Лавров. Его слова прозвучали в тот момент, когда в турне в Африке находится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который пытается убедить страны континента занять сторону Киева. Он уже посетил Марокко, Эфиопию, Мозамбик и Руанду.

В Африку собирается уже третий раз за год и сам Сергей Лавров. В начале июня он посетит встречу глав МИДов стран БРИКС в ЮАР. Там ему также предстоит обсудить украинскую тему, так как президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался среди лидеров шести африканских стран, которые решили выступить посредниками в конфликте между Москвой и Киевом (подробнее см. на «Ъ-Онлайн» от 24 мая). Впрочем, у инициативной группы нет пока поддержки Африканского союза, скептически отнеслись к идее и на Западе. Британская газета Financial Times цитирует слова бывшего президента Нигерии Олусегуна Обансаджо, которому дипломаты в США и Великобритании дали понять, что «сейчас неподходящее время» для миссии. Господин Обасанджо входит в совет зарегистрированного в Лондоне и созданного французским бизнесменом Жан-Ивом Оливье НКО Brazzaville Foundation, которое и разработало «африканскую инициативу». Впрочем, в Киеве и Москве пока готовы принять представителей африканских стран, как и других нейтральных посредников, среди которых наиболее активен Китай.

В пятницу Сергей Лавров после переговоров с сомалийским коллегой встретился также со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем.

Проработавший десять лет на посту посла Китая в России дипломат теперь отвечает за продвижение мирной инициативы Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта. На прошлой неделе он посетил Киев, затем отправился в Варшаву, Берлин и Брюссель и завершает свое турне в Москве. Как отмечается в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров «выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании». Российский министр также в очередной раз подчеркнул позицию Москвы, что именно Киев и его «западные кураторы» создают препятствия для мирных переговоров.

Со своей стороны Пекин, как утверждает американское издание The Wall Street Journal, предложил Европе проявить независимость от США и согласиться на часть российских условий. Китайские официальные лица эту информацию не комментируют. В то же время издание отмечает, что европейские дипломаты выражают сомнение в возможностях Пекина играть роль нейтрального брокера, но пока не списывают его усилия, направленные на прекращение огня, со счетов.

Марианна Беленькая