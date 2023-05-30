Вкладчики запаслись обезличными

В 2023 году интерес к рынку обезличенных металлических счетов (ОМС) у физических лиц сохранится, однако вряд ли перекроет показатели 2022 года. Тогда рост турбулентности финансовых рынков, нестабильность экономики и санкции обеспечили высокий спрос на «безналичное» золото. Теперь же многие участники рынка говорят о его насыщении, которое стало проявляться еще в конце прошлого года. На серьезный рост рассчитывают в первую очередь те, кто только недавно всерьез занялся продвижением ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские банки, подводя детальные итоги 2022 года, отмечают рекордный спрос на обезличенные металлические счета (ОМС). Так, в Сбербанке было открыто 380 тыс. счетов, что на 107 тыс. больше, чем в 2021 году. В ВТБ по итогам прошлого года обезличенные металлические счета открыли в 1,8 раза больше клиентов, чем в 2021 году. В ПСБ количество открытых счетов выросло в четыре раза.

Еще в 2021 году в Сбербанке был установлен абсолютный рекорд по объему драгметаллов на ОМС в пересчете на золото — 88,2 тонны, рост составил 16,3 тонны. По итогам 2022 года клиенты банка приобрели 115 тонн драгметаллов в обезличенном виде на сумму более 46,6 млрд руб., в том числе золота было приобретено на 34,7 млрд руб.— в два раза больше, чем годом ранее.

Обезличенный металлический счет (ОМС) — специальный банковский счет, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. ОМС доступны в четырех металлах — золоте, серебре, платине и палладии. Банки устанавливают котировки покупки и продажи металлов с учетом действующих цен Банка России, ситуации на внутреннем рынке, а также тенденций колебания цен на мировом рынке. Как правило, минимально необходимый для покупки объем металла — 1 г для серебра и 0,1 г для золота, платины и палладия. Средства на ОМС не подпадают под систему страхования вкладов.

В ПСБ с начала 2023 года число открытых счетов выросло на 20%. «Несмотря на возможную волатильность в краткосрочной перспективе, на более длинном горизонте драгметаллы, как правило, растут в цене»,— уверены в банке.

В Газпромбанке сообщили, что начали активно продвигать эту форму вложения в драгоценные металлы только в мае и считают, что спрос на металлические счета продолжит расти. «В любой переходный период клиенты скорее стремятся сохранить свои сбережения, чем вкладываться в рискованные финансовые инструменты, поэтому мы полагаем, что данный период сам по себе является веским основанием для клиентов, чтобы вкладываться в драгоценные металлы»,— поясняют в банке. Директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отмечает, что ОМС — удобный и доступный способ инвестировать в драгметаллы и диверсифицировать свои сбережения.

По данным Банка России, в апреле среднедневной объем биржевых торгов золотом достиг максимума c начала 2021 года — 744 млн руб. Участники рынка объясняют такой спрос длительным ростом цены на золото — в апреле 2023 года цена на него впервые превысила 5 тыс. руб. за 1 г с апреля предыдущего года, установив годовой максимум цены в рублях.

Впрочем, не все участники рынка согласны с мнением, что рост интереса к драгметаллам продолжится в этом году на том же уровне, что и в прошлом. Так, в банке «Открытие» отмечают, что пик спроса на золото в 2022 году пришелся на вторую половину марта, после того как был отменен налог на приобретение слитков. «В первом квартале 2023 года спрос ощутимо ниже, чем во второй половине марта прошлого года»,— сообщили в банке. Там ожидают, что спрос на золото и в целом на драгоценные металлы будет ниже, чем в 2022 году, так как рынок уже насыщен и выросли цены в сравнении со второй половиной прошлого года. По данным ЦБ, на биржевых торгах физические лица выступали нетто-продавцами драгметалла (см. “Ъ” от 15 мая).

Отчасти это подтверждают в Сбербанке: там говорят, что в первом квартале 2023 года интерес к покупке драгметаллов в обезличенном виде сохраняется на уровне четвертого квартала прошлого года. Но за первые три квартала 2022 года, по данным банка, его клиенты инвестировали в золото, на которое приходится основная доля вложений в ОМС, 33,7 млрд руб. Это означает, что за четвертый квартал на обезличенных металлических счетах клиентов Сбербанка прирост составил 1 млрд руб., или 2,9% всего прироста за год.

Максим Буйлов