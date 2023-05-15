Золото наполнило банки

По данным ЦБ, в апреле был установлен рекорд по продаже золота на бирже как гражданами, так и золотодобывающими компаниями. Участники рынка связывают ситуацию с рекордной ценой драгметалла за последний месяц. При этом в банках отмечают, что золото в слитках в апреле граждане продолжали активно покупать. А эксперты считают, что на фоне глобальной неопределенности к концу года цена золота может еще вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за апрель 2023 года, согласно которому объем проданного гражданами на бирже золота за месяц превысил покупки на 1,2 млрд руб. До сих пор максимальные нетто-продажи золота физлицами на бирже составляли менее 200 млн руб., и это было в феврале прошлого года — с тех пор граждане выступали только нетто-покупателями драгметалла. «Снижение доверия населения к "токсичным" валютам и стремление к диверсификации сбережений, а также законодательные послабления привели к увеличению спроса граждан на золото»,— говорится в обзоре ЦБ.

Одновременно был установлен рекорд по нетто-продаже золота юрлицами — почти 1,8 млрд руб., в то время как до апреля этот показатель ни разу не превышал 1 млрд руб. Все эти объемы выкупали банки, которые в результате установили рекорд по нетто-покупке золота — более 3 млрд руб. До этого рекорд составлял менее 1 млрд руб. и приходился на январь этого года.

Участники рынка объясняют такую динамику изменением цены драгметалла. По словам начальника управления операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирины Лозинской, в апреле 2023 года цена на золото впервые превысила цену 5 тыс. руб. за грамм с апреля предыдущего года, то есть это годовой максимум цены в рублях. «Многие покупали золото на уровнях около 3,5 тыс. руб. за грамм, и это может быть просто фиксацией прибыли»,— говорит она. «Что касается юрлиц, многие производители ожидали роста цены для продажи золота, добытого в 2022 году»,— согласен предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. «Была длительная пауза в продажах во второй половине 2022 года в связи с тем, что цены на золото в этот период были на уровне или ниже себестоимости добычи»,— пояснил он.

При этом, как пояснили “Ъ” в ВТБ, банки покупали относительно высокие объемы золота на Московской бирже, так как на тот момент его стоимость была более благоприятна по сравнению с ценой на внебиржевом рынке. Ирина Лозинская отмечает, что для банков важными факторами являются спрос и предложение от клиентов, а спрос с начала года на золото держится на высоком уровне. Финансовые институты хеджируют ценовые риски при покупке/продаже золота, подчеркнули в ВТБ.

Стоит отметить, что тренд на продажу гражданами золота наблюдался только на бирже — драгметалл в слитках физлица в апреле продолжали покупать. По словам главы «Совкомбанк Wealth Management» Екатерины Серединской, частные клиенты золото в слитках практически не продают. «Если курс доллара будет и дальше снижаться, объем покупок со стороны клиентов будет расти»,— говорит она. Руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова отмечает, что на конец первого квартала 2023 года объем реализованного физического золота в банке достиг 39,5 тонны, увеличившись с начала года на 24%. По ее мнению, клиенты продолжают выбирать золото как актив с валютной экспозицией в российской инфраструктуре, хорошо подходящий для диверсификации портфеля.

Эксперты уточняют, что биржевые сделки с золотом больше ориентированы на получение краткосрочной прибыли. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень говорит, что рост стоимости золота в рублевом выражении продолжался с третьего квартала 2022 года, его прекращение в апреле могло подтолкнуть физлиц к закрытию позиций и поиску альтернативных инструментов.

Аналитик ИК «Цифра брокер» Даниил Болотских добавляет, что из-за растущей волатильности и банкротства ряда банков в США мировой спрос на золото был около исторических максимумов. В первом квартале 2023 года мировые центральные банки установили рекорд, скупив 228,4 тонны драгметалла, поясняет эксперт, регуляторы уже третий квартал подряд очень активно закупают золото.

Максим Буйлов