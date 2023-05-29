В Краснодаре пройдет концерт Дианы Арбениной, несмотря на травму певицы

В Краснодаре состоится концерт Дианы Арбениной, несмотря на травму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора группы Александру Рерих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Дианы Арбениной Фото: VK Дианы Арбениной

Выступление Дианы Арбениной к 30-летию группы «Ночные снайперы» в кубанской столице назначено на 12 июня. Представитель группы отметила, что певица получила травму спины, но идет на поправку.

Ранее концерт в Нальчике, назначенный на 25 мая, отменили по состоянию здоровья Дианы Арбениной. В соцсетях артистки сообщалось о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. При этом отмену выступлений певица не подтвердила.

Анастасия Донскова

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