В Краснодаре пройдет концерт Дианы Арбениной, несмотря на травму певицы

В Краснодаре состоится концерт Дианы Арбениной, несмотря на травму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора группы Александру Рерих.
Фото: VK Дианы Арбениной
Выступление Дианы Арбениной к 30-летию группы «Ночные снайперы» в кубанской столице назначено на 12 июня. Представитель группы отметила, что певица получила травму спины, но идет на поправку.
Ранее концерт в Нальчике, назначенный на 25 мая, отменили по состоянию здоровья Дианы Арбениной. В соцсетях артистки сообщалось о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. При этом отмену выступлений певица не подтвердила.
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