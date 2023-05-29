ЦБ ЮАР предупредил о рисках введения санкций против страны из-за связей с Россией

Сегодня, 29 мая, Резервный банк ЮАР (SARB) выпустил доклад, посвященный стабильности финансовой системы страны и рискам для этой стабильности. Среди таких рисков авторы доклада назвали возможность введения против ЮАР санкций. О возможности санкций заговорили после того, как несколько недель назад посол США обвинил ЮАР в поставках оружия и боеприпасов России, несмотря на заявления страны о нейтралитете в конфликте на Украине.

По мнению аналитиков SARB, введение против ЮАР вторичных или косвенных санкций может привести к оттоку капитала и резкому сокращению его притока. В случае отключения страны от SWIFT ЮАР не сможет выполнять большую часть международных платежей, так как 90% их осуществляется с помощью SWIFT. Как отмечают авторы доклада, санкции приведут к «невозможности финансировать какие-либо торговые или инвестиционные потоки, а также проводить платежи или получать их от банков-корреспондентов в долларах».

Среди других связанных с санкциями рисков — возможность прекращения иностранных инвестиций, необходимых стране для финансирования дефицита текущего платежного баланса, а также возможность ухудшения отношений с основными торговыми партнерами. По мнению главы отдела SARB по финансовой стабильности Николы Бринк, негативное влияние может оказать даже сама угроза введения санкций, так как тогда иностранные финансовые институты могут более тщательно проверять трансакции, связанные с банками из ЮАР.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что у американских властей есть данные о том, что в декабре прошлого года вооружения были погружены на судно Lady R, принадлежащее компании «Росморфлот», включенной в американский санкционный список. После этого власти ЮАР сообщили о намерении правительства провести тщательное расследование этих обвинений. Ранее они неоднократно заявляли, что страна придерживается политики неприсоединения в том, что касается ситуации на Украине.

Яна Рождественская