Посол США обвинил ЮАР в поставках оружия и боеприпасов России

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджети заявил об убежденности Вашингтона в том, что ЮАР поставляла боеприпасы России несмотря на декларируемый нейтралитет в отношении конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: US Embassy South Africa Фото: US Embassy South Africa

«Среди того, что мы заметили, — стоянка грузового корабля на базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года на который, мы уверены, грузили оружие и боеприпасы, после чего он вернулся в Россию»,— заявил журналистам господин Бриджети (цитата — южноафриканский портал News24).

По словам дипломата, в Вашингтоне серьезно отнеслись к этой информации. «Вооружение русских — это крайне серьезно, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения»,— резюмировал американский посол.

Помимо этого Соединенные Штаты выразили ЮАР озабоченность по поводу сроков проведения военных учений ЮАР, России и Китая в территориальных водах республики, которые совпали с годовщиной начала военной операции РФ на Украине.

Отметим, что ранее ЮАР разрешила российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на военно-воздушной базе Уотерклоф, расположенной недалеко от столицы республики города Претория. Тогда утверждалось, что самолет перевозил дипломатическую почту.

Ранее СМИ также писали, что поставить России ракеты решили власти Египта. Однако после вмешательства США Каир якобы изменил свои планы на диаметрально противоположные. Так, по данным из утечки секретных бумаг Пентагона, которые приводило издание The Washington Post, Египет согласился на передачу 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США для последующей отправке ВСУ.

О попытках Вашингтона повлиять на африканские страны — в материале «Ъ» «Подарки для Африки».

Григорий Лейба