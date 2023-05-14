Власти ЮАР расследуют подозрения о поставках оружия в Россию

Помощник президента ЮАР по национальной безопасности Сидни Муфамади сообщил в субботу, 13 мая, о намерении правительства провести тщательное расследование обвинений в том, что южноафриканское оружие было как минимум один раз поставлено в Россию после начала конфликта на Украине.

«В наших собственных интересах важно понять, что именно произошло и было ли произошедшее этически правильным,— заявил господин Муфамади во время встречи с журналистами.— Мы должны объяснить, что мы на самом деле активно придерживаемся политики неприсоединения в том, что касается этого конфликта… Мы (занимаем.— ''Ъ'') антивоенную (позицию.— ''Ъ'')»,— цитирует помощника президента лондонская Financial Times.

Скандал с возможными поставками южноафриканского оружия в Россию разгорелся на прошлой неделе. В четверг, 11 мая, посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что у американских властей есть данные о том, что в декабре прошлого года вооружения были погружены на судно Lady R, принадлежащее компании «Росморфлот», включенной в американский санкционный список. Позже о том, что Соединенные Штаты серьезно рассматривают эту проблему, заявили и в Вашингтоне.

Министерство иностранных дел ЮАР, как подмечают эксперты, не выступило с немедленным заявлением, в котором отвергались бы эти обвинения. С таким заявлением выступил сам президент страны Сирил Рамафоса, заметив, что подобные обвинения «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между США и ЮАР.

Заявление господина Муфамади о намерении расследовать обвинения последовало уже после этого заявления президента и после встречи американского посла с руководством МИД ЮАР, по итогам которого министерство выступило с заявлением, сообщив, что посол Бригети «безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР».

В пятницу президент Рамафоса поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в субботу — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Андрей Келекеев