Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенатор США Грэм доволен реакцией властей РФ на его высказывания о гибели русских

Американский сенатор Линдси Грэм написал в Twitter, что ему приносит огромную радость реакция «путинского режима» на его «приверженность Украине». Ранее сегодня, 29 мая, МВД России объявило сенатора в розыск после высказываний политика про убийства русских.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Фото: Alina Smutko, Reuters

Линдси Грэм

Фото: Alina Smutko, Reuters

«Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как почетный знак. Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость. Я буду продолжать выступать за свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской территории»,— написал господин Грэм.

Сенатор также заявил, что подчинится юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделают его «российские "друзья", которые хотят его арестовать». «Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!» — написал Линдси Грэм.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал короткий видеоролик с его встречи с Линдси Грэмом. На нем господин Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». В видео эти кадры шли друг за другом, однако ракурс съемки менялся.

Позже Reuters со ссылкой на полную запись сообщило, что фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили, что запись смонтировали.

Видео с американским сенатором вызвало бурную реакцию со стороны российских официальных лиц. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иметь таких сенаторов — «большой позор для страны», а МИД России призвал господина Грэма взять телефон и записать видео с пояснениями.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не Грэм, но гром!».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...