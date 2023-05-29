Сенатор США Грэм доволен реакцией властей РФ на его высказывания о гибели русских

Американский сенатор Линдси Грэм написал в Twitter, что ему приносит огромную радость реакция «путинского режима» на его «приверженность Украине». Ранее сегодня, 29 мая, МВД России объявило сенатора в розыск после высказываний политика про убийства русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм

Фото: Alina Smutko, Reuters Линдси Грэм

Фото: Alina Smutko, Reuters

«Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как почетный знак. Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость. Я буду продолжать выступать за свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской территории»,— написал господин Грэм.

Сенатор также заявил, что подчинится юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделают его «российские "друзья", которые хотят его арестовать». «Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!» — написал Линдси Грэм.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал короткий видеоролик с его встречи с Линдси Грэмом. На нем господин Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». В видео эти кадры шли друг за другом, однако ракурс съемки менялся.

Позже Reuters со ссылкой на полную запись сообщило, что фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили, что запись смонтировали.

Видео с американским сенатором вызвало бурную реакцию со стороны российских официальных лиц. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иметь таких сенаторов — «большой позор для страны», а МИД России призвал господина Грэма взять телефон и записать видео с пояснениями.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не Грэм, но гром!».

Эрдни Кагалтынов