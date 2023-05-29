Польша ввела санкции против 365 белорусов и 15 россиян

Власти Польши ввели ограничения против 365 граждан Белоруссии, а также заморозили активы 15 россиян и одного белоруса. Об этом сообщило «Польское радио» со ссылкой на пресс-службу МВД Польши. Имена лиц, попавших под санкции, не раскрываются. Ограничения вводятся в связи с приговором журналисту Анджею Почобуту, этническому поляку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Этим лицам также будет запрещен въезд в шенгенскую зону. Они также будут подвергнуты замораживанию денежных средств и экономических ресурсов. Кроме того, министр постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским капиталом»,— сообщается на сайте МВД.

В список вошли 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 силовиков, 23 представителя белорусских государственных СМИ, 24 спортсмена. В список предпринимателей, связанных с российским капиталом, активы которых будут заблокированы в Польше, вошли 15 граждан России и гражданин Белоруссии. Кроме того, под ограничения попали 20 юрлиц (19 из них связаны с Россией, одно — с Белоруссией).

26 мая суд Белоруссии оставил в силе приговор Анджею Почобуту, осужденному 8 февраля к восьми годам лишения свободы по статьям о разжигании вражды и о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. По данным издания Rzeczpospolita, поводом для возбуждения уголовного дела против журналиста стали «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в Белоруссии 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области. После того как белорусский суд оставил приговор в силе, Польша решила закрыть границу для грузового транспорта из Белорусси и России.

Анастасия Ларина