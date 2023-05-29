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Коммерсантъ FM
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Верховная рада приняла законопроект, позволяющий национализировать бывший «Альфа-банк Украина»

Украинская Верховная рада одобрила законопроект о национализации банков, подконтрольных подсанкционным лицам. Этот документ позволит властям страны национализировать Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина») и получить полный контроль над этой финорганизацией, совладельцами которой являются российские миллиардеры Петр Авен, Андрей Косогов и Михаил Фридман.

«Наконец Рада одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников»,— сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. Сроки вступления законопроекта в силу он не указал.

Других принадлежащих подсанкционным лицам банков помимо Sense Bank на украинском рынке на данный момент нет.

Подготовка к национализации «Альфа-банка Украина», по данным украинского издания «Страна», началась еще в 2022 году, когда банк получил новое название — Sense Bank. Существующих норм закона для национализации банка недостаточно, поскольку кредитная организация не нарушала введенных Нацбанком нормативов. В связи с этим украинским парламентариям пришлось разрабатывать и принимать специальный законопроект.

Ранее сообщалось, что бывшим украинским Альфа-банком заинтересовалась польская Grupa Polsat Plus, которой владеет богатейший бизнесмен Польши Зигмунт Солож. Однако готовящаяся украинскими властями национализация Sense Bank не позволит российским акционерам продать ему банк.

Александр Кислов

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