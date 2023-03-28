СМИ: Нацбанк Украины готовит бывший Альфа-банк к национализации

Нацбанк Украины признал репутацию двух компаний—акционеров Sense Bank (бывший Альфа-банка) — ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited — небезупречной. Это стало еще одним шагом на пути к национализации бывшего Альфа-банка, пишет украинское издание «Страна.ua».

Признание репутации акционеров банка небезупречной позволит украинским властям в перспективе забрать этот банк у российских акционеров, попавших под санкции Запада и властей Украины. Признание репутации небезупречной отнимет у компаний возможность распоряжаться акциями Sense Bank.

ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежит 100% акций Sense Bank: (57,6006% — ABH Holdings S.A.; 42,3994% — ABH Ukraine Limited). Через эти компании банком владеют российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен.

Национализацию бывшего Альфа-банка власти Украины начали еще в 2022 году, когда банк получил новое название — Sense Bank. В марте этого года Нацбанк внес в Верховную раду законопроект, который разрешает национализацию банка, если его акционеры утратили безупречную репутацию. Существующих нормативов для национализации банка было недостаточно, поскольку кредитная организация не нарушала введенных Нацбанком нормативов.

Ранее СМИ писали, что бывшим Альфа-банком заинтересовалась польская Grupa Polsat Plus, которой владеет богатейший бизнесмен Польши Зигмунт Солож. Однако национализация не позволит российским акционерам продать ему банк.

Анастасия Ларина