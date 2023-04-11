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Коммерсантъ FM
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Верховная рада хочет разрешить национализировать украинские банки, принадлежащие подсанкционным лицам

Верховная рада (парламент) Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Нацбанку страны национализировать финорганизации, принадлежащие подсанкционным лицам. По данным украинских СМИ, после окончательного принятия документа у властей страны появится возможность национализировать Sense Bank (бывшая украинская «дочка» Альфа-банка), совладельцами которого являются российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман.

Авторами проекта закона стали десять украинских парламентариев, среди которых есть и члены правящей партии «Слуга народа». Также указано, что на инициативу получен положительный отзыв Нацбанка Украины.

В случае если законопроект будет принят в окончательном чтении, украинские власти смогут национализировать те банки, собственниками которых являются фигуранты санкционных списков.

Как уточняется издание «Страна.ua», законопроект может быть направлен в первую очередь на национализацию бывшего украинского подразделения Альфа-банка (сейчас носит название Sense Bank). Конечными бенефициарами этого кредитного учреждения являются подсанкционные российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен.

Подготовка к национализации банка, по данным издания, началась еще в 2022 году, когда банк получил новое название — Sense Bank. Существующих норм закона для национализации банка недостаточно, поскольку кредитная организация не нарушала введенных Нацбанком нормативов.

Ранее сообщалось, что бывшим украинским Альфа-банком заинтересовалась польская Grupa Polsat Plus, которой владеет богатейший бизнесмен Польши Зигмунт Солож. Однако национализация не позволит российским акционерам продать ему банк.

Александр Кислов

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