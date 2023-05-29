Спикер грузинского парламента Папуашвили: в случае конфликта с РФ Грузия будет одна, подобно Украине

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна будет одна и за нее «никто не будет воевать» в случае вооруженного конфликта с Россией. К такому выводу он пришел, наблюдая за ситуацией на Украине. Об этом господин Папуашвили заявил в интервью Kviris Palitra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: parliament.ge Фото: parliament.ge

«Уверяю вас, если Россия снова начнет эскалацию в Грузии, никто здесь на нашей стороне воевать не будет, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не воюет вместе с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставлять оружие. Да, они поставляют оружие, но на земле Украины проливается только кровь украинцев»,— сказал спикер парламента.

Господин Папуашвили призвал лидеров оппозиции, экспертов и неправительственные организации убедить западных партнеров не подвергать Грузию риску войны. По его словам, в 2008 году Запад не отреагировал должным образом на российско-грузинский военный конфликт и не ввел санкции против РФ, а, напротив, стал проводить с Россией политику «перезагрузки» отношений и заключать соглашения о строительстве газопроводов. Кроме того, господин Папуашвили напомнил, что после событий 2008 года вооруженным силам Грузии запретили покупать оружие.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в феврале обвинял украинские власти в попытках втянуть Тбилиси в войну с Россией. Он обещал, что правительство не допустит вовлечения Грузии в российско-украинский конфликт.

В середине мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямое авиасообщение со страной. Грузинская оппозиция использовала возобновление авиасообщения как повод для новых протестов. При этом правительство Грузии выразило готовность и впредь развивать связи с РФ.

26 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступившая против возобновления авиасообщения, назвала внешнюю политику своей страны непонятной. По ее мнению, Грузия все больше изолируется от европейской перспективы.

Эрдни Кагалтынов