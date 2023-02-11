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Коммерсантъ FM
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Грузинский премьер обвинил руководство Украины в провокациях с целью втягивания Грузии в войну

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Украины «не прекращают попыток переноса боевых действий в нашу страну». Об этом, по словам Гарибашвили, свидетельствуют «прямые заявления представителей властей Украины» о «стремлении достичь открытия второго фронта в Грузии».

По утверждению Гарибашвили, «о том же свидетельствует засылка в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили» осенью 2021 года, «а также другие провокации, которые, к сожалению, не прекращаются». Об этом он рассказал на брифинге для журналистов в курортном Бакуриани.

Ираклий Гарибашвили пожелал украинскому народу «мира, скорейшего завершения войны» и «возвращения территорий», но подчеркнул, что Украина «уже потеряла 20% своих территорий, погибли десятки тысяч человек, ущерб достигает $800 млрд». При этом премьер отметил, что большие потери несут обе стороны.

Господин Гарибашвили выразил сожаление в связи с тем, что не видны «даже попытки остановить эту войну» и чтобы стороны «вернулись за стол переговоров», в результате чего «обстановка в регионе и во всем мире становится все более непрогнозируемой». В этих условиях своей главной задачей глава грузинского правительства назвал «защиту национальных интересов Грузии».

Как обострились отношения Украины и Грузии — в публикации «Ъ» «Грузия не идет по украинскому пути».

Георгий Двали, Тбилиси

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