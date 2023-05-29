В Липецке «Дом.РФ» оценил 0,6 га в районе Опытной станции в более чем 14 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ» выставил на торги участок площадью 0,6 га на улице Пугачева в районе Опытной станции на северо-западе Липецка. Об этом сообщили в компании.

На участке расположен имущественный комплекс, который имеет «хорошую транспортную доступность» и находится в окружении малоэтажной и многоэтажной жилой застройки. Он «подойдет для коммерческих целей», считают в компании.

Начальная цена лота составляет 14,6 млн руб. Заявки принимаются до 31 июля. Сами торги запланированы на 4 августа.

«Дом.РФ» также продает в Липецке 0,4 га на первой линии улицы Левобережной с объектом незавершенного строительства за 12,2 млн руб. и 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе под комплексное развитие территорий за 10,7 млн. В планах компании — торги за 15,5 га в районе Опытной станции под КРТ и имущественный комплекс на 1,2 га на улице Папина.

Какие липецкие торги привлекли иногородних застройщиков — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Строймастер" поделится с "Домом.РФ"».

Александр Прытков

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