Вице-канцлер ФРГ предложил переизбрать все руководство СДПГ после отставки Бас

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль предложил переизбрать весь руководящий состав партии. С этой инициативой он выступил после отставки министра труда и сопредседателя социал-демократов Бербель Бас.