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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Вице-канцлер ФРГ предложил переизбрать все руководство СДПГ после отставки Бас

12.10.2026, 15:58
Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль предложил переизбрать весь руководящий состав партии. С этой инициативой он выступил после отставки министра труда и сопредседателя социал-демократов Бербель Бас.
Провести переизбрание господин Клингбайль предложил на федеральном съезде СДПГ в декабре или январе, передает Bild. Вице-канцлер допустил, что мероприятие позволит прояснить вопрос о персональном составе руководства и программном курсе партии.
Сегодня Бербель Бас объявила об отставке. Она объяснила решение личными причинами, а также нападками со стороны партнера по коалиции. По данным Bild, ее место займет бывший премьер земли Рейнланд-Пфальц Александер Швайцер.