Вице-канцлер ФРГ предложил переизбрать все руководство СДПГ после отставки Бас
12.10.2026, 15:58
Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль предложил переизбрать весь руководящий состав партии. С этой инициативой он выступил после отставки министра труда и сопредседателя социал-демократов Бербель Бас.
Провести переизбрание господин Клингбайль предложил на федеральном съезде СДПГ в декабре или январе, передает Bild. Вице-канцлер допустил, что мероприятие позволит прояснить вопрос о персональном составе руководства и программном курсе партии.