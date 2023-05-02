В Липецке под жилую застройку на торги выставлены более 70 гектаров земли

В Липецке для комплексного развития территории на торги выставлен участок площадью 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе, следует из документации «Дом.РФ». Начальная цена лота - 10,7 млн руб.

По условиям торгов, на участке можно возвести не менее 152 тыс. кв. м малоэтажных и блокированных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры. Заявки принимаются до 5 июня, торги запланированы на 9 июня.

Ранее на аналогичный аукцион по продаже 0,4 га в Липецке за 21,2 млн руб. не поступило ни одной заявки. В 2023 году «Дом.РФ» планирует продать в Липецке еще 15,5 га в районе Опытной станции, в 8 км от центра. Снова выставить на продажу 0,4 га на улице Левобережной, а также продать имущественные комплексы на улицах Пугачева (0,6 га) и Папина (1,2 га).

Какие торги финансового института вызвали интерес местных и иногородних застройщиков — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Строймастер" поделится с "Домом.РФ"».

Владимир Зоркий