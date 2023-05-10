«Дом.РФ» во второй раз попытается продать 0,4 га под застройку в Липецке

Финансовый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ» выставил на повторные торги 0,4 га на первой линии улицы Левобережной в Липецке. На участке расположен объект незавершенного строительства, следует из документации.

Начальная цена лота составила 12,2 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести 1,2 млн задатка. Заявки принимаются до 19 июня. Сами торги намечены на 23 июня.

Ранее «Дом.РФ» пытался продать этот участок по цене почти в 1,8 раз вышел — 21,2 млн руб. Однако в 2022 году на аукцион не поступило ни одной заявки.

В Липецке «Дом.РФ» также продает 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе под комплексное развитие территорий. Кроме того, компания рассчитывает выставить на торги в 2023 году 15,5 га в районе Опытной станции под КРТ и реализовать имущественные комплексы на улицах Пугачева (0,6 га) и Папина (1,2 га).

О том, какие липецкие торги финансового института вызвали интерес местных и иногородних застройщиков, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Строймастер" поделится с "Домом.РФ"».

Александр Прытков

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