«Я не думаю, что ИИ способен уничтожить человечество сам по себе»

— Мы можем рассматривать риски во временной перспективе, но можно также анализировать их с точки зрения воздействия и уязвимости. В ООН мы предпочитаем думать в терминах уязвимости: какие люди, какие институты более уязвимы перед рисками, связанными с ИИ? Ведь если углубиться во временное измерение, то можно впасть в бессмысленные споры о том, сколько ангелов поместится на головке булавки. Такие дискуссии могут отвлекать от сути.