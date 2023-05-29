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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин пока не планирует звонить Эрдогану

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча также не прорабатывается.

Господин Песков заявил, что «с президентом Турции телефонный разговоры согласуются максимально оперативно». «Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится»,— сказал во время пресс-колла представитель Кремля.

На вопрос о вероятности встречи Дмитрий Песков ответил, что «так или иначе в какой-то перспективе она тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет». На уточняющий вопрос, может ли господин Путин поехать на инаугурацию турецкого коллеги, господин Песков ответил, что ему неизвестно о приглашении на это мероприятие иностранных лидеров.

Ранее сегодня, 29 мая, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник вечером провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Также, по словам Ибрагима Калына, у президента Турции в планах разговор с Владимиром Путиным.

Вчера, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. Господин Эрдоган с перевесом в 4% одолел единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Тот назвал выборы одним из самых несправедливых периодов в истории Турции. Результаты голосования свидетельствуют о том, что внешнеполитический курс Анкары не претерпит серьезных изменений, в том числе в отношении РФ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Лаура Кеффер

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