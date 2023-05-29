Минтруд: численность женщин в возрасте 30–39 лет к 2030 году сократится на 33,8%

Численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет к 2030 году в России сократится на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. По ее словам, на женщин этого возраста приходится 48% рождений. Она также отметила, что в целом к 2030 году общее число женщин репродуктивного возраста будет снижаться.

«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30–39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн»,— сказала Ольга Баталина на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

При этом численность женщин от 20 до 29 лет к 2030 году вырастет на 9,7% — с 7,2 млн до 7,9 млн. На эту возрастную когорту приходится 44% рождений. За последние десять лет численность этой группы уменьшилась почти на 40% (4,6 млн), составив на 1 января 2022 года 7,2 млн женщин. «При этом эта тенденция, по прогнозу, не остановилась и сохранится до 2026 года. И только после этого будет незначительный рост численности этой возрастной когорты»,— добавила Ольга Баталина.

С января по сентябрь 2022 года рождаемость в России уменьшилась на 6,5%. При этом из десяти семейных союзов семь заканчиваются разводом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «демография — это то, где у нас пока не получается».

Институт демографии им. А. Г. Вишневского ВШЭ подготовил 30 сценариев демографического прогноза для России до 2100 года. При этом 14 из этих сценариев предполагают сохранение численности населения на нынешнем уровне примерно 146 млн человек либо рост до 217 млн человек, тогда как 16 сценариев прогнозируют сокращение, из них 11 — падение ниже 120 млн человек. 1 июля Минтруд планирует утвердить региональные программы повышения рождаемости.

Подробнее об этом прогнозе — в публикации «Ъ» «Демография разделилась надвое».

Анастасия Ларина