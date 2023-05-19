Песков: демография — это то, где у нас пока не получается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле признают провал в части демографической политики. Ранее сегодня, 19 мая, помощник президента РФ Дмитрий Орешкин указал, что результаты минувшего года в соответствующей сфере оказались «разочаровывающими».

«Да, действительно, демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так, и действительно (по абсолютно известным и понятным причинам) мы сейчас находимся в тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока меры не дали желаемого результата»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла в ответ на тематический вопрос «Ъ FM».

Представитель Кремля добавил, что тема исправления ситуации с демографией — одна из приоритетных для властей в целом. Проблемы в этой области господин Песков связал с тяжелым историческим наследием России.

«Есть проблемы непреодолимого характера, демографические ямы, которые нас преследуют. Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной, и демографическая яма, связанная с девяностыми годами, когда рушилась страна и когда рождаемость упала. И то падение, в свою очередь, было спровоцировано продолжающейся ямой от войны. Мы с вами живем в десятилетие, когда эти ямы соединились — это исторический хвост, который нас преследует»,— сказал пресс-секретарь президента.

Господин Песков напомнил, что в России действуют меры по поддержке рождаемости (материнский капитал, точечные меры поддержки семей), но в текущей ситуации требуются новые решения. «А как именно, как их применить точечно — это как раз то, чем занимаемся»,— резюмировал представитель Кремля.

Ранее «Ъ» писал, что из 30 сценариев демографического прогноза до 2100 года от Института демографии А. Г. Вишневского Высшей школы экономики (ВШЭ) 14 предполагают сохранение численности населения РФ на нынешнем уровне примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек, а 16 сценариев прогнозируют сокращение показателя, из них 11 — ниже 120 млн человек.

Подробнее об этом прогнозе — в материале «Ъ» «Демография разделилась надвое».

Григорий Лейба