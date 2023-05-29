Турция выбрала баланс

Действующий турецкий лидер объявил о своей победе на президентских выборах. В ЦИК страны сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган получил более 52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

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Турецкий лидер назвал результаты праздником демократии и спел победную песню со своими сторонниками в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: Мы победили на выборах во втором туре. Хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии. Сегодня Турция — единственный победитель. Мы будем достойны вашего доверия, как мы были достойны его в течение 21 года. Как я уже сказал, мы вместе до могилы.

Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты США, России и Украины. Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению диалога, а Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства. Изменится ли политика турецкого лидера после переизбрания на новый срок?

“Ъ FM” обсудил это с тюркологом, автором Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшаром Ниязбаевым:

«Самый главный посыл, который мы увидели, это то, что правые консервативные голоса в этих выборах сыграли очень серьезную роль. Судя по всему, страна будет придерживаться консервативных подходов. При этом основная оппозиционная партия — светская и чуть менее консервативная. В то же самое время здесь победил курс, который был до этого — курс Эрдогана.

Он заключается в том, чтобы сохранять баланс между Западом и Россией. Но насколько сильно увеличится давление? Теперь уже президенту придется отвечать за все свои обещания, но экономическая ситуация в Турции не особо радужная, и в какой-то мере он будет давать послабления. Будет ли это ценой дружбы с Россией, мы пока не знаем.

Люди не выходят на улицы протестовать против системы. Они митингуют против нарушений, фальсификаций. Если государство сделало то, что могло бы разозлить оппозиционного избирателя, тогда бы это сыграло свою роль. Да, есть недовольные, но они смогли честно пойти на выборы, проголосовать и увидеть, что их голоса дошли».

В ЦИК Турции заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений. Накануне первого тура нынешней гонки Реджеп Тайип Эрдоган впервые за многие годы не был однозначным фаворитом. Опросы общественного мнения давали противоположные результаты, некоторые из них прочили победу лидеру оппозиции.

Две недели назад в Турции также прошли парламентские выборы. Большинство получил блок Эрдогана — более 320 кресел в 600-местном парламенте. Но нельзя говорить о том, что действующий президент станет более лояльным России, уверен турецкий политолог Керим Хас:

«Реджеп Тайип Эрдоган в первые несколько месяцев немного смягчит свою риторику, чтобы на Западе его признали легитимным и важным союзником. Но через некоторое время он начнет укреплять свою власть, обращаться к авторитарным методам. Я думаю, президент ратифицирует и одобрит процесс вступления Швеции в НАТО в ближайшие недели, чтобы получить взамен американские военные самолеты F-16.

Что касается отношений с Россией, Анкара поддержит и продолжит близкие торгово-экономические связи, параллельный импорт, энергетические отношения также укрепятся. Но что касается военно-политических или геополитических планов, на мой взгляд, Реджеп Тайип Эрдоган останется в западном блоке.

Президент — не антизападный политик. Он просто ведет свой торг более жестко. Не думаю, что он сократит, например, поставки вооружения Украине. И если давление со стороны Запада будет расти, возможно, что еще и увеличит их.

Тогда мы увидим более активную турецкую военную активность на постсоветском пространстве. Про Карабах, например, думаю, что координация между Азербайджаном и Турцией еще усилится. И это создаст новые трудности для России в армяно-российских отношениях».

Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу после поражения заявил, что Турция пережила «самый несправедливый избирательный процесс за последние годы». Он пообещал продолжить оппозиционную деятельность. В первом туре Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов, Реджеп Тайип Эрдоган — 49,5%. После этого соперник действующего президента выступил с жесткими заявлениями о беженцах, пообещав выдворить их из страны после победы.

Лидер оппозиции во многом сам упустил шанс навязать борьбу Реджепу Тайипу Эрдогану, считает ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов:

«Все-таки при обозначении позиции Кемаля Кылычдароглу они совершили много просчетов. На протяжении предвыборной кампании несколько раз довольно радикально меняли свои подходы, в том числе к проблеме взаимоотношений с Россией. Конечно, совершенно напрасно Кылычдароглу стал говорить, что он левит по вероисповеданию — это такая специфическая внутримусульманская община, которая довольно далеко отошла от норм традиционного ислама. Турки в большинстве своем консервативные, и, конечно, такие метания по рингу не добавляют популярности оппозиционному кандидату».

Реджеп Тайип Эрдоган занял пост президента Турции в 2014 году, а с 2003 года он был премьер-министром. При нем страна столкнулась с экономическими проблемами: только в 2022 году инфляция превысила 50%, а местная валюта за последние пять лет подешевела на 80%. Турецкий лидер активно вмешивался в работу Центробанка, несколько раз сменив руководство регулятора. После его победы во втором туре курс лиры обновил свой антирекорд к доллару.

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Даниил Бабкин, Елизавета Скобцова