Турецкая лира упала после новостей о переизбрании Реджепа Эрдогана

Сегодня утром курс турецкой лиры резко снизился после новостей о том, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов с перевесом в 4% одолел единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. В начале сегодняшних торгов лира подешевела к доллару на 0,45%, до 20,06 за $1, после 19,96 в минувшую пятницу, приблизившись к рекордному минимуму в 20,1, зафиксированному на прошлой неделе.

«У нас довольно пессимистичный прогноз по лире в результате сохранения Эрдогана у власти»,— заявил в эфире CNBC экономист банка Wells Fargo Брендан Маккенна. По его словам, уже к концу второго квартала лира может подешеветь к доллару до уровня 23 за $1, а к следующему году — до 25.

Столь же пессимистичные прогнозы в отношении курса лиры выдвигают и аналитики Morgan Stanley. Они полагают, что без смены курса экономической политики лира может подешеветь до 28 за $1 уже к концу года.

Подробнее о турецких выборах читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Евгений Хвостик